iPhone 17 wordt héél erg dun (iPhone-nieuws week #24)

Apple lijkt van plan te zijn om in 2025 de iPhone, MacBook Pro en Apple Watch een stuk dunner te maken, maar is dat wel goed nieuws? Dat en meer vertellen we je in dit overzicht met iPhone-nieuws!

Vorige maand presenteerde Apple met de nieuwe M4 iPad Pro het dunste Apple-product ooit. Met een dikte van slechts 5,1 mm zelfs nog dunner dan de iPod nano. Kennelijk heeft Apple plannen om met de rest van de productlijn dezelfde richting op te gaan. Dit betekent dat de iPhone, Apple Watch en MacBook Pro in 2025 ook allemaal dunner worden.

In september onthult Apple weer een nieuwe generatie van de iPhone, dit jaar is het de beurt aan de iPhone 16. Door geruchten hebben we een goed idee van alle nieuwe functies die naar de iPhone van 2024 komen. De iPhone 16 neemt naar verluidt een aantal functies over van de iPhone 15 Pro, maar is dat het waard om van de iPhone 14 over te stappen naar de iPhone 16?

Er is een nieuwe testversie van iOS beschikbaar voor je iPhone! Apple heeft iOS 17.6 bèta 1 uitgebracht voor ontwikkelaars. Apple gebruikt deze testversie waarschijnlijk om verbeteringen door te voeren in iOS 17.6. Het wordt daarom een kleine update, voor nieuwe functies moeten we wachten op iOS 18. Apple geeft in de beschrijving van iOS 17.6 bèta 1 geen verdere toelichting.

In watchOS 11 komen er zoals gebruikelijk weer een aantal nieuwe functies naar je Apple Watch. Maar je raakt in watchOS 11 jammer genoeg ook iets kwijt. Iets wat best wel gevolgen heeft voor hoe je Watch-scherm eruit ziet. Volgens geruchten is de functie Tik dubbel een reden dat de functie verdwijnt. Toch geldt de verandering niet alleen voor de Watch Series 9 en Ultra 2.

Op de WWDC 2024 heeft Apple iOS 18 onthuld, de grootste iPhone-update ooit, met veel nieuwe functies én de introductie van Apple Intelligence. De eerste testversie van iOS 18 voor ontwikkelaars is inmiddels uitgebracht, de definitieve update verschijnt in september. Helaas komen dan niet direct alle nieuwe functies van iOS 18 naar je iPhone.

Bij de volgende Apple Watch gaat er flink wat veranderen. De Apple Watch Series 10 wordt groter, dunner en lijkt zelfs op de Ultra. Dit gerucht komt van de betrouwbare Apple-kenner Ming-Chi Kuo. Volgens hem wordt de Apple Watch Series 10 een heel stuk dunner en krijgt de nieuwe versie van Apple’s smartwatch daarnaast een groter scherm.

In iOS 18 krijg je als gebruiker veel meer vrijheid bij het inrichten van je beginscherm. Zo wordt het mogelijk om de icoontjes van apps aan te passen, want je bepaalt zelf welke kleur deze symbolen hebben. Dat is niet de enige nieuwe functie, want je kunt in de nieuwe iOS-versie ook de namen van apps en widgets verbergen op je iPhone.

AirTags zijn kleine, ronde trackers die je bevestigt aan je bagage, sleutels, of andere waardevolle spullen. Ze werken via Bluetooth en maken gebruik van de functie Zoek mijn, waardoor je altijd precies kunt zien waar de AirTags zich bevinden. Dat brengt een aantal voordelen met zich mee, die ideaal zijn voor je vakantie.

