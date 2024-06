Namen verbergen van apps op je iPhone in iOS 18: zo werkt dat

Namen verbergen van apps en widgets op het beginscherm van je iPhone is eindelijk mogelijk in iOS 18. Zo werkt dat!

Beginscherm aanpassen in iOS 18

Apple heeft iOS 18 onthuld, waarmee er veel nieuwe functies naar je iPhone komen. Je krijgt als gebruiker veel meer vrijheid bij het inrichten van je beginscherm. Het is vanaf iOS 18 mogelijk om de icoontjes van apps aan te passen, want je bepaalt zelf welke kleur deze symbolen hebben. Dat is niet de enige nieuwe functie, want je kunt in de nieuwe iOS-versie ook de namen van apps en widgets verbergen op je iPhone.

In iOS 17 of ouder was dat nog niet mogelijk, waardoor je altijd in kleine letters de namen van apps of widgets op het beginscherm van je iPhone zag. De namen van widgets waren al aan te passen, maar bij applicaties was dit niet het geval. Dat kan nog steeds niet in iOS 18, maar je kunt er dus wel voor kiezen om de titels van apps compleet te verbergen. Wij leggen je uit hoe je dat doet.

Namen van apps verbergen op je iPhone

Vanaf iOS 18 kun je uitschakelen dat de namen van apps en widgets zichtbaar zijn op het beginscherm van je iPhone. Apple verbergt de letters door de symbolen van de apps groter te maken. Zo ontstaat er een minimalistische indeling op je beginscherm met grotere applicaties. Wil je deze functie inschakelen? Het verbergen van alle namen van apps en widgets op je iPhone gaat als volgt:

Open je iPhone en ga naar het beginscherm; Houd het beginscherm een paar tellen ingedrukt; Tik op ‘Wijzig’ linksboven op het scherm; Kies voor ‘Pas aan’; Selecteer ‘Groot’; Tik op het beginscherm om het menu af te sluiten.

De symbolen van de apps op je iPhone-beginscherm zijn nu veel groter, waardoor de namen niet meer zichtbaar zijn. Vind je de aangepaste icoontjes van de applicaties toch iets te groot? Dan kun je de instellingen terugzetten door het beginscherm weer een paar tellen ingedrukt te houden en op ‘Wijzig > Pas aan > Klein’ te tikken. De plaatjes van alle apps en widgets op het beginscherm van je iPhone zijn dan weer ‘normaal’.

Meer over iOS 18

Er is helaas nog geen manier om de namen van apps en widgets te verbergen op je iPhone zonder de symbolen te vergroten. In hetzelfde menu kun je overigens ook de kleuren van de icoontjes bij alle apps aanpassen. Zo is het mogelijk om de plaatjes in de avond donker te maken, of om alle symbolen juist een felle andere kleur te geven. Je kunt het beginscherm dus compleet naar je eigen hand zetten vanaf iOS 18.

Naast het verbergen van de namen kun je apps ook overal op het beginscherm van je iPhone plaatsen. Je hoeft applicaties niet meer direct naast elkaar te zetten, maar kunt ook een rij of kolom volledig leeg laten. Wil je meer weten over de nieuwe iOS-versie? Lees dan vast hier alles over iOS 18 en bekijk hier of jouw iPhone wel ondersteuning heeft voor alle nieuwe functies!

