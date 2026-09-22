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watchOS 27.2 komt eraan: deze populaire functie keert terug naar je Apple Watch

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
22 september 2026, 20:21
2 min leestijd
watchOS 27.2 komt eraan: deze populaire functie keert terug naar je Apple Watch

Apple brengt een bekende functie terug naar de Apple Watch met watchOS 27.2! De handige appkiezer keert terug, al moet je hem voortaan op een andere manier openen.

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watchOS 27.2 komt eraan: deze populaire functie keert terug naar je Apple Watch

Met watchOS 27 veranderde Apple de manier waarop je tussen apps wisselt op de Apple Watch. Tot en met watchOS 26 kon je twee keer snel op de Digital Crown drukken om de appkiezer te openen. Vervolgens kreeg je de apps te zien die je onlangs had gebruikt en was het mogelijk om daar snel tussen te wisselen.

Apple Watch series 12

In watchOS 27 verdween die mogelijkheid. Je kon daardoor niet meer op dezelfde manier naar je recent gebruikte apps switchen. Met watchOS 27.2 gaat Apple daar nu iets aan doen.

Appkiezer keert terug in watchOS 27.2

In de tweede bèta van watchOS 27.2 is de appkiezer namelijk weer terug, maar je gebruikt hem op een iets andere manier. Apple heeft namelijk een nieuw gebaar bedacht om de appkiezer te openen.

apple watch appkiezer

Wanneer je een app geopend hebt, houd je de onderkant van het scherm van je Apple Watch ingedrukt. Daarna verschijnt de appkiezer in beeld. Je kunt vervolgens aan de Digital Crown draaien om door je onlangs gebruikte apps te bladeren. Of op de ouderwetse manier door de apps swipen.

De appkiezer werkt verder vrijwel hetzelfde als vroeger. Wil je een app uit het overzicht verwijderen? Dan veeg je de app naar links en tik je op het kruisje.

apple watch ultra 4 zijkant

Nog even afwachten op de uiteindelijke release

De verandering zit op dit moment alleen in watchOS 27.2 bèta 2. Dat betekent dat Apple de functie nog kan aanpassen of zelfs weer kan verwijderen voordat de uiteindelijke update verschijnt. Maar dat zal waarschijnlijk niet gebeuren. Het is wel nog even afwachten tot de uiteindelijke release voor iedereen beschikbaar komt.

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