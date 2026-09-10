Apple maakt iPhone 17 plots véél duurder: dit zijn de hogere prijzen

Apple heeft de prijs van de iPhone 17 onverwacht flink verhoogd. Gelukkig zijn er manieren om de iPhone 17 alsnog een stuk voordeliger te scoren. Hieronder vertellen we je er meer over.

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iPhone 17 wordt flink duurder bij Apple

Apple heeft de prijs van de iPhone 17 onverwacht met 150 euro verhoogd. Het toestel kostte eerder 969 euro, maar staat nu voor 1119 euro in de Apple Store. De prijsverhoging komt opvallend genoeg vlak na de aankondiging van de iPhone 18 Pro en Pro Max. Het normale model van de iPhone 18 verschijnt pas later, waardoor de iPhone 17 voorlopig het standaardmodel blijft.

iPhone 17 via een provider: al in huis vanaf 840 euro

Wil je de iPhone 17 gewoon bij je eigen provider aanschaffen? Dan ben je inmiddels een stuk voordeliger uit dan bij de introductie. Bij Odido betaal je voor het toestel bijvoorbeeld nog maar 840 euro. Ook bij KPN en Vodafone kun je de iPhone 17 met een abonnement bestellen. Hieronder zetten we de actuele prijzen van de verschillende providers voor je op een rij.

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Waarom verhoogt Apple de prijs?

Apple heeft voor zover bekend geen uitgebreide verklaring gegeven voor de Nederlandse prijsverhoging. Wel spelen hogere kosten voor onderdelen waarschijnlijk een rol. De prijzen van onder meer geheugenchips zijn de afgelopen tijd sterk gestegen, mede door de grote vraag vanuit de AI-industrie. Ook andere smartphonefabrikanten krijgen daardoor met hogere productiekosten te maken.

De prijsverhoging staat bovendien niet op zichzelf. Ook andere iPhone-modellen zijn duurder geworden. In de Verenigde Staten verhoogde Apple de prijzen van onder meer de iPhone 17e en iPhone Air met 100 dollar. Daarmee lijkt Apple zijn prijzen breder aan te passen in plaats van alleen de iPhone 17 duurder te maken.

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Zo scoor je de iPhone 17 toch een stuk voordeliger

De hogere prijs betekent overigens niet automatisch dat je nu de hoofdprijs hoeft te betalen voor de iPhone 17. Bij andere (web)winkels en providers is de iPhone 17 vaak goedkoper verkrijgbaar dan rechtstreeks bij Apple. Zeker wanneer je het toestel combineert met een mobiel abonnement, kan het prijsverschil flink oplopen.

De iPhone 17 blijft bovendien een interessante smartphone. Je krijgt een 6,3-inch Super Retina XDR-display met ProMotion, een A19-chip, een 48-megapixel Dual Fusion-camerasysteem en een batterij die volgens Apple tot 30 uur video afspeelt. Ook beschikt het toestel over een 18-megapixel Center Stage-camera en ondersteuning voor Apple Intelligence.

iPhone 17 met onbeperkt bundel of 20GB (of los toestel)

Combineer je de iPhone 17 het liefste met een abonnement van 20 GB? Dan haal je hem bij Belsimpel al in huis vanaf 791 euro, het abonnement kost je dan 18,50 euro per maand. Ga je liever voor een abonnement met onbeperkt internet? Dan heb je het toestel al in huis vanaf 691 euro en betaal je per maand 49,50 euro. Je maandelijkse lasten zijn dan wel een stukje hoger. Ga je liever voor een los toestel? Bij bol haal je hem nu in huis vanaf 885 euro.