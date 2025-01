iPhone 18 krijgt Face ID onder het scherm – zo ziet dat eruit

De iPhone 18 krijgt volgens geruchten een nieuwe generatie van Face ID, die onder het scherm verdwijnt. Dit weten we al.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Face ID

Ben je geen liefhebber van het Dynamic Island? Dan hebben we goed nieuws, want Apple werkt aan een nieuwe versie van de feature. Het is de verwachting dat het Dynamic Island bij de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max al compacter wordt. Daardoor heb je meer ruimte op het scherm, maar bij de iPhone 18 gaat Apple nog een stap verder. Bij de iPhone 18 verdwijnt Face ID naar verluidt onder het scherm.

Eerdere geruchten voorspelden nog dat Face ID al bij de iPhone 17 onder het scherm zou verdwijnen. Ross Young, expert op het gebied van displays, voorspelde dat in april 2023. Daar kwam hij een jaar later op terug, toen gaf hij aan dat Apple de plannen had uitgesteld naar 2026. Komend jaar verschijnt de iPhone 18, dus dat betekent dat we de nieuwe versie van Face ID bij die iPhone zullen zien.

iPhone 18 zonder Dynamic Island

Volgens Young zijn de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max de eerste toestellen met de nieuwe Face ID-sensor. Deze verdwijnt onder het scherm, waardoor het Dynamic Island nóg compacter wordt. Het is nog onduidelijk of de toestellen wel een Dynamic Island krijgen, omdat de feature nu vooral bedoeld is om de Face ID-sensoren te verbergen. Dat is bij de iPhone 18 Pro (Max) niet meer nodig.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

In dat geval is het ook mogelijk dat het Dynamic Island helemaal verdwijnt bij de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max. Apple kiest vermoedelijk voor een kleine uitkeping, waarin de frontcamera wordt geplaatst. Bij de iPhone 18 Pro (Max) is de Face ID-sensor helemaal niet meer zichtbaar, je ziet enkel nog een klein zwart puntje voor de camera. Zo is er meer ruimte voor het scherm bij de iPhones van 2026.

Frontcamera verdwijnt ook na iPhone 18

Bij de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max verdwijnt Face ID onder het scherm, maar dat is volgens Ross Young niet het eindpunt voor Apple. Het bedrijf is volgens hem van plan om ook de frontcamera te verstoppen onder het display. Wanneer dat lukt verdwijnt het zwarte puntje voor de camera, dat bij de iPhone 18 Pro (Max) wel nog zichtbaar is. De voorzijde van de iPhone bestaat dan geheel uit het scherm.

Voor die ontwikkeling moeten we nog wel even wachten, dat zou op zijn vroegst bij de iPhone 19 Pro (Max) gebeuren. Die toestellen komen uit in 2027, maar tegen die tijd kan er nog veel veranderen. Het lijkt in ieder geval zeker dat het Dynamic Island bij de iPhone 18 Pro (Max) aangepast wordt door de nieuwe Face ID-sensor. Mogelijk verandert Apple de feature dit jaar al bij de iPhone 17 Pro (Max). Wil je meer weten over de iPhones van 2025? Lees dan hier alles over de iPhone 17!