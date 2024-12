De release van de iPhone 17 duurt nog wel eventjes, maar het kan slim zijn om hier toch even op te wachten. Wij geven je 9 redenen!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

9 redenen om toch te wachten op de iPhone 17

Elk jaar brengt Apple een nieuwe iPhone uit. En in 2025 is de iPhone 17 aan de beurt. De volgende iPhone verschijnt ergens in september en als je binnenkort een iPhone wilt kopen lijkt dit nog erg ver weg. Maar er zijn een aantal redenen waarom je dan toch beter nog even kunt wachten.

1. De geheel nieuwe Phone 17 Air

Naast het reguliere model en de Pro-modellen, is Apple volgens geruchten deze keer van plan om met een geheel nieuw model te komen. Dit model is de iPhone 17 Air en het wordt een van de dunste iPhones ooit. Wil je dus een dunne iPhone? Dan is dit een van de redenen om toch even te wachten.

2. Aluminium behuizing en rechthoekig camera-eiland

Apple is van plan om elke nieuwe iPhone een behuizing van aluminium te geven. Dat betekent dat de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max geen behuizing meer gaan krijgen van titanium.

De achterkant van de iPhone bestaat dan uit een combinatie van glas en aluminium. Bovenaan komt ook een rechthoekig camera-eiland bestaande uit aluminium (in plaats van glas). Dit camera-eiland is volgend geruchten ook weer wat groter.

3. Groter scherm voor het reguliere model

De iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max hebben dit jaar een groter beeldscherm gekregen. Volgens geruchten is Apple van plan om de iPhone 17 ook groter te maken. Dit scherm krijgt dan de afmetingen van de iPhone 16 Pro: 6,3 inch.

4. ProMotion met Always on

Geruchten zeggen dat Apple elke versie van de iPhone 17 gaat voorzien van ProMotion. Dit betekent dan ook dat elke iPhone een Always on-scherm heeft. Bij de iPhone 16 hebben alleen de Pro-modellen een ProMotion-scherm.

5. Nieuwe camera

De camera krijgt ook weer een upgrade bij de iPhone 17. Volgens geruchten gaat de telelens dan naar 48 megapixel bij de iPhone 17 Pro Max. Dat betekent dat het de eerste iPhone wordt waarbij elke cameralens op de achterkant over 48 megapixel beschikt.

Daarnaast krijgt elke iPhone 17 een upgrade bij de selfie-camera. Deze gaat naar 24 megapixel. Dit zorgt ervoor dat je meer details kunt vastleggen en betere selfies kunt maken met weinig licht.

6. Minder krasgevoelig

Het scherm van de iPhone 17 wordt beter beter bestand tegen krassen. De iPhone 16 Pro had al een betere bescherming, maar volgens geruchten is het scherm van de iPhone 17 straks nog een stukje beter.

7. Meer werkgeheugen

Volgens geruchten gaan beide Pro-modellen van de iPhone 17 meer werkgeheugen krijgen. Toch zijn niet alle geruchten het met elkaar eens. Zo zijn er ook geluiden dat elke iPhone 17 de upgrade naar 12 GB werkgeheugen gaat krijgen.

Meer werkgeheugen heeft als voordeel dat je beter kunt multitasken op je iPhone. Daarnaast maakt Apple Intelligence ook gebruik van het extra werkgeheugen.

8. Kleiner Dynamic Island

De iPhone 17 Pro Max krijgt naar alle waarschijnlijkheid een kleiner Dynamic Island. Hierdoor is de zwarte balk die je standaard bovenaan de iPhone ziet weer een stukje minder nadrukkelijk aanwezig.

9. Nieuwe chip

Volgens geruchten krijgen de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max beide een A19-chip. De iPhone 17 en de iPhone 17 Air krijgen dan de standaard A19-chip. In vergelijking met voorgaande chips zijn de nieuwe versies weer wat sneller en energiezuiniger.

Toch nu een iPhone kopen?

Vind je de bovenstaande redenen nou geen redenen om te wachten met de aankoop van een nieuwe iPhone? Of het duurt simpelweg te lang. Dan kun je nu ook voor de iPhone 16 (€ 879,-) of iPhone 16 Pro (€ 1.157,99) kiezen.