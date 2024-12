Apple past iPhone 17 Pro weer aan – en schrapt deze verandering

Volgens geruchten zou de iPhone 17 Pro (Max) een belangrijke verandering in het ontwerp krijgen, maar het lijkt erop dat Apple de plannen heeft geschrapt. Dit weten we al.

Ontwerp van de iPhone 17 Pro (Max)

Voor volgend jaar staan de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max op de planning bij Apple. Zoals ieder jaar voorziet Apple de nieuwe generatie iPhones van een nieuwe processor, in 2025 zien we waarschijnlijk de A19 Pro-chip. Dat is lang niet alles, want geruchten voorspelden dat het design van de iPhone volgend jaar helemaal anders zou worden. Die veranderingen zouden we vooral bij het ontwerp van het camera-eiland bij de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max zien.

De iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max hebben drie lenzen, die in een driehoek zijn geplaatst. Bij de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max zou dit ontwerp worden aangepast, want geruchten voorspelden dat de drie lenzen horizontaal naast elkaar zouden staan. Dat is een grote verandering, maar Apple lijkt dit idee voor de iPhone 17 Pro (Max) nu tóch te schrappen. Het bedrijf houdt naar verluidt vast aan het design van de iPhone 16 Pro (Max).

Apple kiest toch niet voor dit ontwerp bij de iPhone 17 Pro (Max).

Zelfde camera-eiland, ander materiaal

Volgens Instant Digital kiest Apple bij de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max weer voor een vierkant camera-eiland. De drie lenzen worden opnieuw in een driehoek geplaatst, hetzelfde design dat Apple gebruikt sinds de iPhone 11 Pro. Dat betekent niet dat we helemaal geen verandering in het ontwerp van de iPhone 17 Pro (Max) zien, want de achterzijde van de behuizing wordt van zowel aluminum als glas gefabriceerd.

Bij de huidige Pro-modellen bestaat de achterkant nog volledig uit glas. Daar komt verandering in bij de iPhone 17 Pro (Max), het bovenste gedeelde van de achterzijde wordt dan van aluminium gemaakt. Het is nog niet bekend waarom Apple hiervoor kiest, mogelijk heeft dat te maken met nieuwe sensoren in het toestel. Het onderste gedeelte bestaat wel uit glas, zodat het apparaat draadloos kan opladen.

iPhone 16 Pro (Max).

Meer over de iPhone 17 Pro (Max)

Aan de voorzijde zien we nog een belangrijke verandering bij de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max. Volgens geruchten werkt Apple aan een nieuwe Face ID-sensor, die onder het scherm verdwijnt. Daardoor wordt het Dynamic Island een slag kleiner bij de volgende iPhones. Nu heeft de feature nog een langwerpig vorm, maar het eiland wordt bij de iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max compacter. Zo heb je meer ruimte op het scherm.

Andere veranderingen die worden verwacht bij de iPhone 17 Pro (Max) zijn een 24-megapixel frontcamera, 12 GB aan werkgeheugen en een 48-megapixel tetraprismalens. De iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max zijn daarmee de eerste iPhones met maar liefst drie 48-megapixelcamera’s. Helaas moeten we wel nog even wachten op de iPhone 17-reeks, want die verschijnt pas in september 2025. Vind je dat te lang duren? Bekijk dan hier de laagste prijzen van de iPhone 16 Pro (Max);