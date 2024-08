iPhone 16 release: dit is wanneer de nieuwe telefoon uitkomt

Apple heeft het iPhone 16-event aangekondigd, waardoor we weten wanneer de release van de volgende iPhone is. Dit is de verwachte datum!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 16 komt eraan

Ben je benieuwd naar de volgende iPhone? Dan hebben we goed nieuws, want de iPhone 16 verschijnt binnenkort. Apple heeft het iPhone 16-event inmiddels officieel aangekondigd, de telefoon wordt op maandag 9 september om 19.00 uur gepresenteerd. Dan verschijnen de iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max. De release van de iPhone 16 is niet veel later.

Apple begint doorgaans de vrijdag na de aankondiging al met de voorverkoop van de nieuwe iPhone. Dat betekent dat je de iPhone 16 al vanaf vrijdag 13 september kun bestellen. Een week later volgt de officiële release van de iPhone 16. Op vrijdag 20 september verschijnen de toestellen in de winkels, of wordt de iPhone 16 bij je thuisbezorgd als je de telefoon al hebt besteld.

Nieuwe functies bij de iPhone 16

De release van de iPhone 16 is dus binnenkort al en er worden verschillende nieuwe functies verwacht bij het toestel. Apple introduceert bij alle modellen een een nieuwe cameraknop, waarmee het gemakkelijker moet worden om foto’s en video’s te maken. De actieknop van de iPhone 15 Pro (Max) komt dit jaar ook naar de reguliere iPhones. Bij de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max zien we voor het eerst in jaren een wijziging in het formaat, de telefoons krijgen namelijk grotere displays.

Daarnaast krijgen alle toestellen dit jaar een nieuwe A18-chip, die ondersteuning biedt voor Apple Intelligence. Waar op dit moment alleen de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max worden uitgebreid met de nieuwe AI-functies, krijgen alle uitvoeringen van de iPhone 16 Apple Intelligence. Ook komt de tetraprismalens dit jaar naar de iPhone 16 Pro, waardoor je met beide Pro-modellen tot 5 keer optisch in kunt zoomen.

Meer nieuwe Apple-producten

Naast de iPhone 16 verschijnen ook de Apple Watch Series 10, Apple Watch Ultra 3, Apple Watch SE 2024 en de AirPods 4 op 9 september. Mogelijk kondigt Apple ook de iPad mini 7 aan tijdens het evenement. De release van deze toestellen is waarschijnlijk nog dezelfde dag, in tegenstelling tot de release van de iPhone 16. Het is de verwachting dat de Apple Watches al op de maandag van de presentatie in de voorverkoop gaan.

De release van de iPhone 16 volgt later, dus het is aan te raden om het toestel al tijdens de pre-order te bestellen. Zo weet je zeker dat je de nieuwste iPhone direct in huis hebt, want de voorraad gaat er vaak snel doorheen in de winkels. Houd onze site daarom goed in de gaten, want vanaf 13 september kun je de iPhone 16 al bestellen. Nog even geduld dus, want de volgende iPhone verschijnt binnenkort!