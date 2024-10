iPad mini 2024 kopen? Vergelijk prijzen en vind de beste deal!

Ben je geïnteresseerd in de nieuwe iPad mini 2024?

De iPad mini 2024 is aangekondigd op 15 oktober 2024! Vanaf 23 oktober is de tablet in de winkels verkrijgbaar. Zodra de eerste prijzen live gaan bij webshops zal op deze pagina de prijsvergelijker verschijnen. Meerder keren per uur zullen de prijzen gecontroleerd worden zodat we altijd de meest actuele prijzen tonen.

Apple iPad mini 2024 prijzen

Apple heeft een prijsverhoging doorgevoerd bij de iPad mini 2024. Heel vreemd is dat niet, want je krijgt nu standaard 128 GB bij de tablet. De iPad mini 2021 is inmiddels flink afgeprijsd en is niet meer bij Apple te bestellen. Dit zijn de officiële prijzen:

iPad mini 2024 128 GB Wifi: 609 euro

iPad mini 2024 256 GB Wifi: 739 euro

iPad mini 2024 512 GB Wifi: 989 euro

iPad mini 2024 128 GB Cellular: 779 euro

iPad mini 2024 256 GB Cellular: 909 euro

iPad mini 2024 512 GB Cellular: 1159 euro

De laagste prijs van zijn voorganger de iPad mini 2021 in onze prijsvergelijker zijn:

iPad mini 2021 64 GB Wifi: € 537,-

iPad mini 2021 256 GB Wifi: € 673,-

Wat is er nieuw aan de iPad mini 2024?

De iPad mini 2024 komt met enkele belangrijke verbeteringen:

Snellere A17 Pro-chip : deze chip zorgt voor betere prestaties;

: deze chip zorgt voor betere prestaties; Apple Intelligence komt naar de tablet, wat de iPad mini in staat stelt om geavanceerde AI-functies uit te voeren. Dit betekent dat je eenvoudiger foto’s kunt bewerken en hulp krijgt bij het schrijven van e-mails en berichten;

komt naar de tablet, wat de iPad mini in staat stelt om geavanceerde AI-functies uit te voeren. Dit betekent dat je eenvoudiger foto’s kunt bewerken en hulp krijgt bij het schrijven van e-mails en berichten; Ondersteuning voor Apple Pencil Pro: De iPad mini 2024 werkt nu ook met de Apple Pencil Pro, wat zorgt voor een betere tekenervaring met functies zoals haptische feedback​.

Voor wie is de iPad mini 2024?

De iPad mini 2024 is ideaal voor mensen die op zoek zijn naar een compacte, maar krachtige tablet. Of je nu vaak onderweg werkt, een tablet zoekt voor je creatieve projecten, of simpelweg een handig formaat wilt, de iPad mini 2024 biedt de nieuwste technologie in een klein formaat.

Hoe vind je de beste iPad mini 2024 aanbieding?

Na de officiële lancering zal onze prijsvergelijker de beste deals voor de iPad mini 2024 tonen. Aangezien Apple-producten in het begin meestal tegen de adviesprijs worden verkocht, loont het om regelmatig prijzen te checken voor kortingen​. Meestal zullen prijzen pas na enkele maanden echt gaan verschillen.

De beste deal vind je altijd boven aan in onze prijsvergelijker. Let wel op dat het hierbij vaak om het instapmodel gaat met alleen wifi en niet heel vele opslagcapaciteit. Heb je meer opslag nodig of wil je een iPad met Cellular functionaliteit, gebruik dan de filters om het juiste aanbod te selecteren.

Houd de release van de iPad mini 2024 in de gaten als je het model snel in huis wilt halen.