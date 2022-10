iPhone 15 krijgt geen Touch ID onder het scherm (en dit is waarom)

De iPhone 14 ligt eigenlijk pas net in de winkels, maar er verschijnen nu al geruchten over de iPhone 15. Zo krijgt de iPhone 15 (toch) geen Touch ID onder het scherm.

iPhone 15 krijgt geen Touch ID

Dit gerucht is afkomstig van de doorgaans betrouwbare Mark Gurman van Bloomberg. In zijn nieuwste Power On-nieuwsbrief geeft hij aan dat Apple de afgelopen jaren weliswaar Touch ID onder het scherm heeft getest, maar dat we deze functie niet terugzien in de iPhone 15.

Gurman schrijft in zijn nieuwsbrief: ‘De afgelopen jaren was Apple van plan om Touch ID terug te brengen naar high-end iPhones. Het bedrijf heeft Touch ID onder het scherm getest en zelfs overwogen om het in de aan/uit-knop te integreren. Op dit moment denk ik dat Face ID een blijvertje is en dat Touch ID daarom niet zal terugkeren naar high-end iPhones – althans niet binnen afzienbare tijd.’

Touch ID: misschien wel op de iPhone SE

Gurman geeft ook aan dat Touch ID in een nieuwe iPhone SE volgens hem nog wel tot de mogelijkheden behoort. De functie zou dan worden geïntegreerd in de aan/uit-knop aan de zijkant. Tegelijkertijd heeft hij nog niet vernomen dat Apple daar al daadwerkelijk mee bezig is. Hierdoor is het nu nog onduidelijk of we de functie op de volgende iPhone SE kunnen verwachten.

iPhone 15: alle modellen krijgen wel het Dynamic Island

Tot nu toe weten we dat alle modellen van de iPhone 15 het Dynamic Island gaan krijgen, maar niet allemaal het always-on display. Dit betekent dat niet alleen de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max het Dynamic Island straks hebben, maar ook de iPhone 15 en iPhone 15 Plus.

Het ProMotion-display en daarmee ook het always-on scherm blijft jammer genoeg wel voorbehouden aan de Pro-modellen. ProMotion werd voor het eerst toegepast in de iPhone 13 Pro, dus het is opmerkelijk dat Apple de functie nog steeds niet gaat overnemen in de reguliere iPhones.

