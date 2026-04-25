Welke iPhone heeft de beste batterij? Deze kun je beter (niet) kiezen

Voor de gemiddelde gebruiker is een goede batterijduur een erg belangrijk aspect van een iPhone, maar welke iPhone heeft de beste batterij?

Het liefst wil je natuurlijk de hele dag bereikbaar blijven. Of dat lukt hangt niet alleen af van de capaciteit van de batterij, ook jouw eigen smartphone-gebruik en de manier waarop het toestel die capaciteit inzet spelen hierin een rol. Welke iPhone moet je dan kiezen? Geen nood. Wij hebben de iPhones met de beste batterij voor je op een rij gezet.

1. Beste batterij: iPhone 17 Pro Max

Ben je op zoek naar de iPhone met de allerbeste batterij van dit moment? Dan moet je bij de iPhone 17 Pro Max zijn. Die heeft namelijk een capaciteit van maar liefst 5088 mAh en dat is goed voor 37 uur lang video kijken. Dat is langer dan wat je met welke andere iPhone dan ook kunt halen. De lange batterijduur is niet alleen te danken aan de krachtige batterij, maar ook aan de energiezuinige A19 Pro-chip.

2. Een goede nummer 2: iPhone 16 Pro Max

Op de tweede plek vinden we de voorganger van de iPhone 17 Pro Max en dat is natuurlijk de iPhone 16 Pro Max. Daar zit een batterij met een capaciteit van 4685 mAh in, waarmee je tot 33 uur video kunt kijken. Hoewel dat vier uur korter is dan de score van de 17 Pro Max, is dit natuurlijk nog altijd een uitstekende batterijduur.

3. Beste prijs-kwaliteitverhouding: iPhone 14 Pro Max

De iPhone 14 Pro Max is alweer wat ouder en daarom inmiddels ook al wel wat goedkoper te vinden. De batterij die erin zit, heeft zoals gebruikelijk een wat lagere capaciteit dan die van de opvolger. In dit geval is dat 4323 mAh ten opzichte van 4422 mAh (iPhone 15 Pro Max). De batterijduur van deze toestellen is met 29 uur video kijken echter gelijk gebleven. De iPhone 14 Pro Max geeft je wat dat betreft dus meer waar voor je geld.

4. Beste lichtgewicht batterij: iPhone Air

De iPhone Air is zonder meer de dunste iPhone ooit, maar hij is ook behoorlijk licht. Van tevoren waren er zorgen dat de batterij niet krachtig genoeg zou zijn omdat die zo dun is. Apple ontwikkelde zelfs een speciale externe batterij met MagSafe die je op de achterkant kunt plaatsen (maar die we in de praktijk nog nooit nodig hebben gehad). De capaciteit van de iPhone Air-batterij ligt met 3149 mAh ook wel lager dan de meeste recente iPhones. Toch is de batterijduur van de iPhone Air lang niet slecht: 27 uur video kijken.

Deze kun je beter niet kiezen

Over het algemeen kun je stellen dat hoe ouder de iPhone is, hoe slechter de batterijduur. Zo haal je met de iPhone 12 en de iPhone 12 Pro tot 17 uur video kijken. Afhankelijk van je gebruik, kom je daar mogelijk nog steeds de dag mee door. Maar het is wel 10 uur minder dan de iPhone Air en maar liefst 20 uur minder dan de iPhone 17 Pro Max.

Zeker als je er rekening mee houdt dat de batterijduur na verloop van tijd alleen maar afneemt, is het niet aan te raden om nog voor een iPhone 12, iPhone 12 Pro of ouder te gaan. Met de iPhone 13 kom je op 19 uur video kijken, wat in verhouding ook nog aan de lage kant is.