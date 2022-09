iPhone 15: ‘alle modellen mét Dynamic Island, zonder always-on’

De iPhone 14 is nog maar net uit of er verschijnen alweer geruchten over een nieuwe iPhone. Alle modellen van de iPhone 15 krijgen Dynamic Island, maar geen always-on display.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Elke iPhone 15 krijgt het Dynamic Island’

Een van de grootste visuele verschillen tussen de iPhone 14 en de iPhone 14 Pro is het Dynamic Island. We zagen tot nu toe bij elke (moderne) iPhone de notch (inkeping voor de selfiecamera). Hoewel de ‘gewone’ iPhone 14 deze inkeping nog steeds heeft, hebben de iPhone 14 Pro-modellen het nieuwe Dynamic Island als vervanger gekregen.

Yes, Dynamic Island expected on standard models on the 15. Still not expecting 120Hz/LTPO on standard models as supply chain can’t support it. — Ross Young (@DSCCRoss) September 18, 2022

Nu denkt de betrouwbare analist Ross Young dat Dynamic Island volgend jaar naar alle iPhone 15-modellen komt. Van twee andere andere functies verwacht hij dat deze exclusief voor de Pro-versies van de iPhone 15 blijven.

Wat is er zo speciaal aan Dynamic Island?

Het duurt nog minstens een jaar voordat deze iPhones het levenslicht gaan zien. Afgelopen jaar had hij het aan het juiste eind met geruchten over de schermen van de iPhone 14 en de MacBook Pro.

Als Apple dezelfde vier telefoons gaat aanbieden in het najaar van 2023 zou dit betekenen dat niet alleen de iPhone 15 en iPhone 15 Plus het Dynamic Island krijgen, maar ook de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max gaan dit ovale balkje in het scherm zien.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple heeft met de iPhone 14 Pro deze uitsnede in het scherm omgetoverd van last tot handigheidje. Zo hou je op het Dynamic Island enorm veel data bij, terwijl je in andere apps aan het werk bent.

Volg de aanwijzigingen wanneer je de route plant met Apple Kaarten of zet gemakkelijk het volgende Spotify-nummer op. Ook switch je met één druk op de knop tussen de belangrijke apps met het Dynamic Island.

‘Always-on en ProMotion scherm niet naar iPhone 15’

Ross Young komt ook met vervelend nieuws. Hij zegt in dezelfde tweet dat naar alle verwachtingen de ‘reguliere’ iPhone 15 nog steeds niet gaat beschikken over een ProMotion-display. Dat betekent dus ook dat we geen always-on functie gaan zien op de iPhone 15.

Dit vinden wij jammer. De iPhone 13 Pro beschikt namelijk al over deze ProMotion-techniek. Hiermee ververst je iPhone maar liefst 120 keer per seconde en voelt het gebruik dus nóg soepeler aan.

De ProMotion-schermen van de iPhone 14 Pro (Max) kunnen zelfs zakken tot 1Hz (1 keer per seconde). Dit heeft de weg vrij gemaakt voor een always-on display (dat geen batterij slurpt). Het feit dat Apple deze techniek na drie jaar niet gaat introduceren in de ‘normale’ telefoons van hun sterren line-up is allerminst opvallend.

Wil je altijd op de hoogte blijven van het laatste Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!