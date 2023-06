iOS 17 aangekondigd: heel veel nieuws voor jouw iPhone

Eindelijk! Apple heeft iOS 17 officieel aangekondigd. De iPhone-software krijgt er weer een hoop nieuwe functies bij. In dit artikel lees je alles wat je moet weten over iOS 17!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS 17 release: deze functies komen naar je iPhone

We moesten er weer een jaar op wachten, maar Apple heeft officieel de nieuwste versie van iOS aangekondigd. Deze versie van Apple’s besturingssysteem heeft weer een aantal toffe verbeteringen en nieuwe functies. Net als eerdere grote updates voor de iPhone bevat iOS 17 weer behoorlijk wat vernieuwingen, zowel groot als klein. In dit artikel vind je de belangrijkste iOS 17-features op een rij.

Je telefoon krijgt gepersonaliseerde afbeeldingen voor contacten die je onder andere ziet wanneer je gebeld wordt. Apps van derden kunnen deze functie ook gebruiken. Dit betekent het einde voor de saaie ‘mugshots’.

Daarnaast komt Live VoiceMail naar je smartphone. Wanneer iemand je voicemail inspreekt zie je dit live in tekst op het scherm. Waarschijnlijk blijft deze functie nog wel alleen beschikbaar in Amerika.

FaceTime krijgt een update waarmee je een bericht kunt achterlaten. Je kunt hiermee een video maken en achterlaten als iemand je FaceTime-gesprek niet aanneemt. Erg leuk om een gepersonaliseerd bericht te sturen.

Een nieuwe functie voor AirDrop is Namedrop. Hiermee kun je makkelijk contacten delen met een vriend of kennis, net alsof je een bestand stuurt. Een andere functie is dat AirDrop nu ook blijft werken als je tijdens het versturen wegloopt. Het bestand wordt van via je internetverbinding gestuurd.

3. Autocorrectie

Autocorrectie wordt slimmer dan ooit. De functie gaat nu nog beter leren van jouw getypte zinnen. Daarnaast kun je op een automatisch aangepast stuk tekst tikken om het snel weer terug te zetten naar jouw origineel getypte tekst.

4. Journal-app

Apple introduceert een nieuwe app, genaamd Journal. Dit kun je zien als een soort dagboek waarmee je jouw gedachten of dagelijkse belevenissen kunt opschrijven. Je iPhone geeft persoonlijke suggesties om over te schrijven, maar bevat ook een flink aantal algemene onderwerpen.

5. Nieuwe modus: StandBy

Wanneer je de iPhone tijdens het laden op zijn zijkant zet, krijg je nu een nieuw scherm met apps en opties te zien. Je iPhone wordt daarmee in een soort persoonlijke hub.

Hiermee kun je de iPhone bijvoorbeeld als een soort wekker naast je bed gebruiken en verschillende widgets laten zien. Die oude wekkerradio kun je nu écht wel weggooien …

6. ‘Hé Siri’ is niet meer

Apple kiest ervoor om met ‘Hé Siri’ te stoppen en in plaats daarvan alleen nog maar ‘Siri’ te gebruiken. Gurman had in november al geruchten laten vallen dat Apple bezig is met een manier om alleen de term ‘Siri’ te gaan gebruiken voor spraakcommando’s. Nu maar hopen dat Siri niet meer op willekeurige momenten lijkt te reageren.

En er is meer …

De zoekfunctie in iOS krijgt een update. Daarnaast komt een functie check-in, waarmee je een goede vriend of familie automatisch kunt laten waar je bent. Het is een soort veiligheidsfunctie die onder andere automatisch laat weten waar je bent.

iPadOS 17: iOS 17 voor de iPad

Naast iOS 17 komt er ook een nieuwe update voor de iPad aan. In iPadOS 17 vind je veel nieuwe functies en vernieuwingen die ook in iOS 17 en iOS 16 zitten.

Nieuw in iPadOS 17 zijn interactieve widgets. Zo kun je bijvoorbeeld in de Apple Music-widgets op een nummer klikken om een liedje te starten. Daarnaast komt ook het aanpassen van het lockscreen naar de iPad. Die functie ken je natuurlijk al van de iPhone. Oh ja! Live activities zijn nu ook van de partij op de iPad, er komt een betere ondersteuning voor pdf-bestanden en Stage Manager is een stuk beter.

Daarnaast komt eindelijk de Gezondheid-app naar iPad. Nu hoef je niet meer elke keer je iPhone te pakken als je wilt weten wat je dagelijkse stappen waren of hoe je cardioconditie ervoor staat.

De komende weken zullen we je meer vertellen over de nieuwe functies in iPadOS 17!

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer weten over iOS 17?

Apple brengt altijd eerst de bèta voor ontwikkelaars van iOS 17 uit. Daarna (meestal een maand later) volgt er een publieke bèta. Voordat je iOS 17 officieel kunt downloaden moet je nog even geduld hebben. De update komt pas voor iedereen met een iPhone beschikbaar in het najaar.

Tot die tijd duiken er ongetwijfeld nog allerlei nieuwtjes over iOS 17 op, waarvan we je bij iPhoned uiteraard op de hoogte zullen houden. Wil je niets missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, download de gratis app en houd onze website in de gaten!