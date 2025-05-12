iPad Pro 2022 kopen: dit zijn de beste prijzen

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Apple iPad Pro 2022
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  • 13 prijzen van 4 shops
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  • Laagste prijs € 849,99 bij bol.com plaza
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Check hier alle prijzen en ontdek waar je de Apple iPad Pro 2022 het goedkoopst kan scoren. De Apple iPad Pro 2022 is verkrijgbaar met 128GB, 256GB, 512GB, 1000GB en 2000GB aan opslagruimte in de kleuren spacegrijs en zilver en je kunt kiezen tussen modellen met alleen WiFi of met WiFi en mobiel internet (4G/5G). Vergelijk eenvoudig alle prijzen en aanbiedingen van betrouwbare webshops en vind snel de beste deal.
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13 resultaten vanaf € 849,99
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NieuwRefurbished vanaf € 625,99
Apple iPad Pro 2022
Apple iPad Pro 2022
12.9 inch128 GB
€ 849,99
2 jaar garantie
bol.com plaza
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5
bol.com plaza
1d
Apple iPad Pro 2022
Apple iPad Pro 2022
11 inch128 GB
€ 899,99
2 jaar garantie
bol.com plaza
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5
bol.com plaza
1d
Apple iPad Pro 2022
Apple iPad Pro 2022
11 inch128 GBMet mobiel internet
€ 1.019,95
2 jaar garantie
bol.com plaza
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5
bol.com plaza
?
Apple iPad Pro 2022
Apple iPad Pro 2022
12.9 inch256 GBZonder mobiel internet
€ 1.269,95
2 jaar garantie
bol.com plaza
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5
bol.com plaza
?
Apple iPad Pro 2022
Apple iPad Pro 2022
12.9 inch2000 GBMet mobiel internet
€ 1.439,00
2 jaar garantie
Phonemarket.nl
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9.2
Phonemarket.nl
1d
Apple iPad Pro 2022
Apple iPad Pro 2022
12.9 inch2000 GBMet mobiel internet
€ 1.499,00
2 jaar garantie
bol.com plaza
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5
bol.com plaza
1d
Apple iPad Pro 2022
Apple iPad Pro 2022
12.9 inch256 GB
€ 1.576,52
2 jaar garantie
Amazon
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3.6
Amazon
1d
Apple iPad Pro 2022
Apple iPad Pro 2022
12.9 inch256 GBMet mobiel internet
€ 1.599,95
2 jaar garantie
bol.com plaza
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5
bol.com plaza
?
Apple iPad Pro 2022
Apple iPad Pro 2022
12.9 inch512 GB
€ 1.799,95
2 jaar garantie
bol.com plaza
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5
bol.com plaza
?
Apple iPad Pro 2022
Apple iPad Pro 2022
11 inch2000 GBMet mobiel internet
€ 1.928,00
2 jaar garantie
bol.com plaza
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5
bol.com plaza
5d
Apple iPad Pro 2022
Apple iPad Pro 2022
11 inch2000 GB
€ 1.928,00
2 jaar garantie
bol.com plaza
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5
bol.com plaza
5d
Apple iPad Pro 2022
Apple iPad Pro 2022
12.9 inch1000 GBMet mobiel internet
€ 2.162,40
2 jaar garantie
Bol.com
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5
Bol.com
3d

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Voor wie is de iPad Pro 2022 kopen het meest geschikt?

De iPad Pro 2022 kopen is vooral geschikt voor mensen die hun tablet zakelijk, oftewel professioneel willen gebruiken. Hij komt met de snelste hardware en daarmee de beste gebruikerservaring. Uiteraard is hij daardoor ook niet goedkoop.

Natuurlijk kun je ook de iPad Pro 2022 kopen als je hem lekker thuis op de bank wil gebruiken. Je speelt met gemak de zwaarste 3D games en scrolt moeiteloos door het internet en over social media.

Waar kun je de iPad Pro 2022 kopen?

De iPad Pro 2022 kopen kan bij alle bekende aanbieders. Denk aan de grote en zelfs kleine webshops en tech-winkels. In de prijsvergelijker op deze pagina zie je alle aanbieders, gesorteerd op prijzen. Daardoor zie je niet alleen waar hij verkrijgbaar is, maar ook waar je het voordeligst uit bent.

Zo werkt de prijsvergelijker

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De prijsvergelijker pakt zelfs tijdelijke aanbiedingen mee, je weet dus zeker dat je altijd naar de beste deal van dit moment kijkt.

Met de filteropties pas je het getoonde aanbod aan aan jouw voorkeuren. Zo weet je zeker dat je het juiste product in huis haalt. Je kunt filteren op opslagcapaciteit, kleur en meer.

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Daar bestel je jouw nieuwe iPad Pro 2022 zoals je normaal ook zou doen. Alleen nu weet je zeker dat je de beste prijs te pakken hebt.

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