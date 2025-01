De meest recente iPad is alweer drie jaar oud en heeft een chip die nog ouder is. Dit jaar verschijnt de iPad 11 (met een snellere chip)!

iPad 11 verschijnt dit jaar (en krijgt deze chip)

In de iPad 2022 zit een A14-chip. Deze chip is inmiddels alweer meer dan vier jaar oud. Maar als het goed is kunnen we dit jaar (ergens rond de lente) een nieuwe reguliere iPad verwachten.

Waarschijnlijk krijgt de iPad 2025 ondersteuning voor Apple Intelligence. Maar het is nog niet bekend welke chipset de reguliere tablet straks heeft. Waarschijnlijk krijgt de iPad 11 de A18- of A17 Pro-chip. De A18 chip is dezelfde chip die in de iPhone 16 zit en de A17 Pro zit in de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max. Een oudere chip zal waarschijnlijk niet gebeuren, omdat die geen ondersteuning hebben voor Apple’s AI.

Als de reguliere iPad Apple Intelligence krijgt kun je ook de verschillende nieuwe AI-functies gebruiken. Denk onder andere aan het maken van je eigen emoji’s met Genmoji en de nieuwe Siri. Als het goed is komen de AI-functies in april ook in Nederland beschikbaar voor alle andere Apple-toestellen en apparaten.

Daarnaast krijgt de iPad 11 waarschijnlijk een aantal andere vernieuwingen, waaronder wifi 6E (of wifi 7) en bluetooth 5.3. De huidige iPad heeft nog wifi 6 en bluetooth 5.2. Daarnaast wordt verwacht dat deze nieuwe iPad Apple’s eerste eigen 5G-modem gaat krijgen.

Leuk detail: Apple werkt volgens geruchten ook aan een budgetversie van het Magic Keyboard. Dit toetsenbord zal waarschijnlijk dan ook gebruikt kunnen worden op de nieuwe reguliere iPad. Dit toetsenbord is dan wel meer een traditioneel toetsenbord dan het folio-design wat je misschien wel kent van de iPad 10.

Volgens Mark Gurman verschijnt niet alleen de iPad 2025 begin dit jaar. Ook de nieuwe iPhone SE en de volgende iPad Air komen rond deze periode.