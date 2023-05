Final Cut Pro en Logic Pro komen naar je iPad – maar niet voor iedereen

Goed nieuws voor video- en muziekbewerkers: Apple brengt eindelijk Final Cut Pro en Logic Pro naar je iPad! Helaas kan niet iedereen de apps straks downloaden.

Apple brengt Final Cut Pro en Logic Pro naar iPad

Apple heeft aangekondigd dat het professioneel bewerkingsprogramma’s Final Cut Pro en Logic Pro naar je iPad komen. De apps waren al beschikbaar voor de Mac, maar een versie voor de iPad bleef dus vooralsnog uit. Tot nu! Wij vertellen wat je precies met de apps kunt doen en hoeveel ze gaan kosten.

Final Cut Pro voor de iPad

Het bewerkingsprogramma Final Cut Pro is bedoeld om video’s mee te bewerken. Nu de app ook naar je iPad komt, is het mogelijk om 4K-video’s op je tablet te editen en bewerken zoals je zelf wilt. Met de magnetische tijdlijn is het gemakkelijk om je eigen verhaallijn te creëren.

Apple heeft de besturing van Final Cut Pro op de schop genomen, zodat de app nu makkelijk te gebruiken met het touchscreen van de iPad. Met de Apple Pencil (tweede generatie) kun je straks eenvoudig tekenen en schrijven in Final Cut Pro. De app ondersteunt ook het Magic Keyboard of Smart Keyboard Folio, zodat je de beelden bewerkt op de manier die jij het handigst vindt.

Heb je tot nu toe andere programma’s gebruikt, zoals iMovie voor iPadOS? Dan is het makkelijk om over te stappen, want het is straks namelijk mogelijk om bestaande projecten uit iMovie te verplaatsen naar Final Cut Pro. Zo kan je meteen verdergaan met het bewerken van eerdere video’s. Het overzetten van video’s van Final Cut Pro op de iPad naar de app op Mac gaat eveneens supermakkelijk.

Logic Pro komt eveneens naar de iPad

Final Cut Pro is voornamelijk bedoeld voor het bewerken van beeld, maar Logic Pro focust zich juist op audiobestanden. Ook deze app werkt met de Apple Pencil en het Magic Keyboard en verandert jouw iPad in een muziekstudio. Met de app wordt het heel simpel om opnames van bijvoorbeeld instrumenten te editen, of juist om gezongen nummers te bewerken.

Om het vinden van audiobestanden sneller te maken, heeft Apple een nieuwe Sound Browser toegevoegd aan Logic Pro. In deze browser zijn vrijwel alle instrumenten, geluidseffecten en andere audiobestanden terug te vinden met een simpele zoekopdracht. Dat scheelt weer tijd bij het maken van nieuwe muziek of bij het bewerken van andere bestanden.

Final Cut Pro en Logic Pro voor iPad: dit ga je betalen

Apple heeft de prijzen voor de nieuwe apps inmiddels bekendgemaakt, waarbij het opvalt dat de apps niet voor een eenmalig bedrag te koop zijn. Om Final Cut Pro en Logic Pro te gebruiken moet je een abonnement bij apple afsluiten. Op dit moment zijn enkel de Amerikaanse prijzen bekend voor de apps, want Apple heeft de Europese prijzen (nog) niet onthuld. Dit zijn de prijzen van Final Cut Pro en Logic Pro op de iPad:

Final Cut Pro: 4,99 dollar per maand

Final Cut Pro: 49,00 dollar per jaar

Logic Pro: 4,99 dollar per maand

Logic Pro: 49,00 dollar per jaar

Dit is wanneer de apps naar je iPad komen

Amerikanen hoeven niet lang meer te wachten op de nieuwe apps, op 23 mei zijn Final Cut Pro en Logic Pro al te installeren op de iPad. Het is nog niet bekend wanneer de apps naar Nederland komen, Apple heeft daar nog geen uitspraken over gedaan. Voor nu moeten we het hier dus nog even zonder de professionele bewerkingsapps doen.

Bovendien komen de apps helaas niet naar alle iPads. Om Final Cut Pro of Logic Pro op de iPad te downloaden, heb je een iPad Pro 2021, iPad Pro 2022 of iPad Air 2022 nodig.

Ben je van plan om daarvoor een nieuwe iPad te kopen? Check dan voor de beste prijzen onze prijsvergelijker, zodat je zeker weet dat je de laagste prijs te pakken hebt!

