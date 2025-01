Wil je een iPad met een M-chip kopen? Dan heb je tegenwoordig een ruime keuze. Daarom hebben we alle iPads met een M-chip voor je op een rij gezet!

Deze iPads hebben allemaal een M-chip of beter

De M-chips zijn de snelste chips die Apple tot nu toe gemaakt heeft. Daarvan staat de M4-chip bovenaan aan de prestatielijst. Als je dus nu een nieuwe iPad koopt heb je grote kans dat er een M-chip in zit. Maar welke iPads hebben een M1-chip of beter? Dat is van buiten niet te zien. Wij hebben de iPads met een M-chip onder elkaar gezet.

iPad met een M1-chip

iPad met een M2-chip

iPad met een M4-chip

Zoals je ziet heeft geen enkele reguliere iPad of iPad mini een M-chip. En we verwachten ook niet dat het in de toekomst gaat gebeuren. Er is op dit moment ook geen iPad met een M3-chip, maar daar zou misschien nog verandering in kunnen komen bij de volgende iPad Air.

Wil je dus een iPad met een M-chip? Dan ben je op dit moment aangewezen op een iPad Air 2022 (of nieuwer) of een iPad Pro 2021 (of nieuwer).

Dit zijn de voordelen van een M-chip

Maar wat is het voordeel van een M-chip als je die vergelijkt met oudere chips zoals de A12? Het belangrijkste verschil is dat de M-chips sneller zijn (als je ze vergelijkt met dezelfde generatie A-chips) en ze langer ondersteuning krijgen van Apple voor iPadOS.

Daarnaast hebben alle M-chips Stage Manager aan boord. Hiermee kun je de grootte van vensters aanpassen aan je voorkeuren, meerdere overlappende vensters in één weergave bekijken, tikken om tussen apps te schakelen, enzovoort.

De M-chips hebben ook betere ondersteuning voor een extern scherm. Oudere versies kunnen het beeld alleen ‘spiegelen’, en je ziet dus precies hetzelfde op het tweede scherm als op je iPad. Met een M-chip kun je een tweede scherm ook echt als een extern scherm gebruiken.