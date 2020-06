Snel het weer van de aankomende dagen bekijken, je batterijniveau controleren of een nieuw liedje opzetten. Widgets gaan iOS 14 een stuk gebruiksvriendelijker maken. Tijd voor een vooruitblik.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Widgets in iOS 14: zo werkt het

iOS 14 is een van de grootste iPhone-updates in jaren. De opvolger van iOS 13 biedt meer keuzevrijheid, heeft een focus op privacy en zit boordevol vernieuwingen. De meest in het oog springende verandering zijn widgets. Deze vensters op je iPhone-thuisscherm geven een voorproefje van apps, zonder dat je de applicatie in kwestie daarvoor hoeft te openen.

De Weer-widget laat bijvoorbeeld zien of je je paraplu vandaag thuis kunt laten, die van de Muziek-app laat je switchen tussen liedjes en de Agenda-widget herinnert je aan opkomende afspraken. Het fijne aan widgets is dat je dus de belangrijkste informatie/acties van een app vanaf je thuisscherm kunt zien/uitvoeren.

Widgets zijn verplaatsbaar. Je kunt de ‘ingeklapte’ apps dus overal op je thuisscherm plaatsen, behalve precies in het midden. Verder is het mogelijk om widgets te stapelen. Op die manier kun je bijvoorbeeld de widgets van de Weer-, Muziek- en Agenda-app op één plek van je thuisscherm vastzetten.

Wisselen doe je door van links naar rechts te vegen. Het stapelen van widgets bespaart je zodoende een hoop ruimte op je iPhone-thuisscherm. Een fijn detail is dat widgets in iOS 14 gedurende de dag van inhoud veranderen. Je Agenda-widget krijgt bijvoorbeeld voorrang als er een afspraak zit aan te komen.

Niet alle apps krijgen widgets

De bal ligt nu bij app-makers. Zij kunnen ervoor kiezen om widgets te gaan ondersteunen, of niet. Het is dus niet zeker dat alle iOS-apps straks een widget krijgen: ontwikkelaars moeten dit zelf toevoegen. Apple is de kartrekker en voegt widget-ondersteuning voor al haar apps toe.

De toevoeging van widgets is een belangrijke toevoeging. Voor het eerst laat Apple iPhone-gebruikers namelijk hun eigen thuisscherm samenstellen. Tot voor kort was het bedrijf uit Cupertino hier niet zo happig op. Apple wilde vooral zelf de touwtjes in handen houden. Dat zorgde ervoor dat de meeste iPhone-thuisscherm er ongeveer hetzelfde uitzagen.

Release in het najaar

iOS 14 verschijnt later dit jaar voor alle ondersteunde iPhones. Heb je momenteel een Apple-telefoon met iOS 13? Dan kun je ook iOS 14 downloaden. Apple heeft nog geen specifieke datum aangekondigd, maar op basis van vorige versies verwachten we dat iOS 14 in september van 2020 verschijnt. Tot die tijd kunnen ontwikkelaars aan de slag met een testversie. Onze eerste bevindingen lees je in onderstaande iOS 14-preview.

Blijf op de hoogte

Wil je als eerste op de hoogte zijn van de iOS 14-releasedatum? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief, die naar jouw wens dagelijks of wekelijks in je mailbox beland. Uiteraard houden we je ook op de hoogte via de gratis iPhoned-app voor je iPhone en via de site.