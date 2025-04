De Apple HomePad is vertraagd en komt waarschijnlijk pas in 2026

In tegenstelling tot eerdere berichten, brengt Apple de HomePad toch niet uit in 2025 maar pas ergens in 2026. Dit moet je weten.

Volgens Mark Gurman van Bloomberg zal Apple de opmerkelijke smart home hub oftewel HomePad dit jaar niet meer op de markt brengen, maar pas in 2026. Dit komt door alle vertragingen met Apple Intelligence en Siri. Schijnbaar overweegt Apple om de lancering uit te stellen totdat alle technische uitdagingen zijn opgelost. Het nieuws komt niet echt als een verrassing, maar het is toch wel een beetje een tegenvaller.

De HomePad die Apple dus waarschijnlijk pas in 2026 uitbrengt, is een heel nieuwe productcategorie voor thuis. Denk aan een Echo Show of Google Nest Hub, maar dan gemaakt door Apple. Het apparaat krijgt vermoedelijk een rechthoekig scherm van 7 inch, Apple Intelligence en ook een nieuw besturingssysteem. Daarnaast maakt het gebruik van Apple Intelligence en App Intents.

Momenteel heeft Apple een heleboel interne problemen met Siri. Het bedrijf heeft de lancering van de eerder aangekondigde Siri-functies officieel uitgesteld van dit voorjaar naar ‘ergens in het komende jaar’. Apple heeft ook een aantal interne herstructureringen doorgevoerd en overweegt kennelijk om de functies helemaal opnieuw op te bouwen. De eerste stap van Apple in de consumenten-AI is op zijn zachtst gezegd niet geweldig verlopen. Mogelijk is het om die reden dan ook een goed idee dat Apple de HomePad pas in 2026 op de markt brengt.

Apple had aanvankelijk een lancering in maart 2025 gepland. Daarna meldde Gurman vertragingen en zei dat het product in april of later zou worden gelanceerd. Nu is hij nog een stuk negatiever en verwacht hij de HomePad pas in 2026:

Initially, there was some optimism that the snags would only result in the smart home hub shipping a few months later — say, around the time of the new iPhones. Now the company is considering a delay until 2026, when the Siri features are expected to land. If that happens, it’ll be a disappointment to Apple fans looking for the company to finally make a larger push into the smart home. But this product probably won’t make a big difference in terms of revenue. It’s really just an Apple version of the Google Nest Hub.

(Aanvankelijk was er hoop dat de smart home hub door de problemen een paar maanden later zou worden geleverd, bijvoorbeeld gelijk met de nieuwe iPhones. Nu overweegt het bedrijf om de levering van de HomePad uit te stellen tot 2026, wanneer de Siri-functies vermoedelijk beschikbaar zijn. Als dat gebeurt, is het een teleurstelling voor Apple-fans die hoopten dat het bedrijf eindelijk een grotere stap zou zetten op het gebied van smart homes. Maar dit product zal waarschijnlijk niet voor meer winst zorgen. Het is slechts een Apple-versie van de Nest Hub van Google.)