Apple Watch Series 7 óf 8 krijgt bloeddrukmeter en thermometer

Apple heeft behoorlijk wat nieuwe gezondheidsfuncties op de planning staan voor de Apple Watch. Helaas zijn ze (hoogstwaarschijnlijk) nog niet voor de Apple Watch Series 7, maar voor een opvolger.

Nieuwe functies opvolger Apple Watch Series 7

Apple is druk bezig met het bedenken van nieuwe gezondheidsfuncties voor de Apple Watch. Zo wordt al een tijdje gesproken over dat de Apple Watch Series 7 een mogelijkheid krijgt om je bloedruk te meten. Mark Gurman heeft dit echter onlangs uit de wereld geholpen via Twitter met een korte ‘no chance‘. Toch blijft Apple er wel mee bezig en hebben ze deze (en andere functies) nog in ontwikkeling.

Slaap lekker! Of toch niet?

De huidige Apple Watch kan al je slaap bijhouden, maar ook voor deze feature worden nieuwe features verwacht. Zo wordt het mogelijk om met je Apple Watch slaappatronen en slaapapneu te herkennen. Een functie die bijvoorbeeld Fitbit al heeft met de Sleep Score-feature.

Het meten van de bloedsuikerwaarde staat ook al langer op het lijstje van Apple. In 2017 waren er al geruchten dat Tim Cook een bloedsuikertracker droeg die verbonden was met zijn Apple Watch. Er schijnt alleen niet heel veel schot in de zaak meer te zitten. Apple werkt echter nog wel aan de ontwikkeling, aangezien ze samen met de Universiteit van Singapore aan een project werken voor mensen met prediabetes.

Lichaamstemperatuur checken

Volgens Bloomberg staat voor de ‘Apple Watch Series 8’ ook een thermometer-functie in het verschiet. Je Apple-horloge laat je dan bijvoorbeeld weten wanneer je een verhoging hebt. Volgens Bloomberg kan de thermometer ook gebruikt worden door vrouwen die een zwangerschap plannen.

Met een ingebouwde thermometer kunnen de gezondheidsfuncties van de Apple Watch flink worden uitgebreid. Het is alleen nog de vraag hoe Apple een sensor in het horloge gaat verwerken.

Apple Watch Series 7

Voordat het echter zover is, is het eerst nog even wachten op de Apple Watch Series 7. Apple houdt mogelijk drie verschillende events in september en we verwachten de Apple Watch Series 7 te zien tijdens het iPhone 13-event. De precieze datum is nog niet bekend.

