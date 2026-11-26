Waarschijnlijk komt iOS 28 in 2027 uit, maar niet alle iPhones krijgen de update. Maar welke iPhones vallen buiten de boot?

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Deze iPhones krijgen iOS 28

Hoewel iOS 27 pas sinds een paar maanden beschikbaar is, is Apple alweer begonnen aan de volgende update. Apple brengt iOS 28 naar verwachting in 2027 uit. Zoals ieder jaar is het de vraag welke iPhones de update kunnen installeren. Zeker als je een wat oudere iPhone hebt, wordt dat weer spannend.

De website van Beta Profiles heeft gekeken naar de leeftijd van de toestellen, de processors en het update-beleid van Apple in de afgelopen jaren. Daar is het volgende lijstje van iPhones uitgekomen die de update van iOS 28 gaan krijgen.

Voor de iPhone 13, 13 mini, 13 Pro en 13 Pro Max is het nog onzeker of ze de update krijgen.

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Heb je een van de iPhones die iOS 28 niet krijgt? En ben je nu toch wel toe aan een nieuwe iPhone? Dan is de iPhone 18 Pro de beste smartphone van Apple die je op dit moment kunt kopen. Als hem dan in combinatie met een abonnement koopt, is hij vaak nog wat goedkoper. Check hieronder voor de beste prijzen!

Deze iPhones krijgen waarschijnlijk geen iOS 28

Heb je een iPhone 11 of iPhone 12? Dan is de kans groot dat iOS 27 de laatste grote software-update voor je telefoon is. De volgende iPhones vallen in 2027 mogelijk buiten de boot:

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro en 12 Pro Max;

iPhone 11, 11 Pro en 11 Pro Max;

iPhone SE (2020).

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Dat betekent gelukkig niet dat je iPhone ineens niet meer werkt. Je kunt het toestel gewoon blijven gebruiken en Apple brengt doorgaans nog beveiligingsupdates uit voor oudere iOS-versies. De nieuwe functies van iOS 28 loop je dan wel mis.

Wil je wat minder uitgeven, maar ben je wel toe aan een nieuwe iPhone? Dan is de iPhone 17 Pro ook een prima koop. Met een abonnement ben je ook bij deze iPhone een stuk goedkoper uit!

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