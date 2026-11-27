Apple is van plan om de meldingen op je iPhone flink op de schop te nemen. Maar je moet nog wel even wachten tot iOS 28 beschikbaar is.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meldingen veranderen op iPhone in iOS 28

Krijg je dagelijks tientallen meldingen binnen op je iPhone? Dan is het soms lastig om het overzicht te bewaren. Tussen alle meldingen van sociale media, nieuwsapps en webwinkels zie je dan een belangrijk bericht al snel over het hoofd.

Apple heeft de afgelopen jaren al verschillende verbeteringen doorgevoerd. Zo worden belangrijke meldingen met behulp van Apple Intelligence bovenaan weergegeven en is het mogelijk om meldingen samen te vatten. Maar in iOS 28 gaat Apple hier nog verder aan sleutelen.

Volgens geruchten werkt Apple aan een aantal handige veranderingen voor het meldingencentrum van de iPhone. Hoe het vernieuwde meldingencentrum er precies uit komt te zien en welke functies Apple toevoegt, is echter nog niet helemaal duidelijk. Maar we hebben wel een idee hoe Apple de meldingen gaan aanpassen op de iPhone in iOS 28.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Android loopt voor op de iPhone

Apple kan op dit gebied nog wat leren van Android. Google introduceerde met Android 16 namelijk een handige functie, genaamd ‘Notification Organizer’. Die functie verdeelt meldingen automatisch over verschillende categorieën.

Zo worden meldingen over aanbiedingen, nieuws en sociale media bij elkaar gezet. Meldingen die minder belangrijk zijn, komen bovendien stil binnen. Zo word je niet bij iedere aanbieding gestoord en blijft het overzicht behouden. Een soortgelijke functie zou ook op de iPhone prima passen. Het zou zeker niet de eerste keer zijn dat beide tech-giganten bij elkaar inspiratie opdoen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wanneer verschijnt iOS 28?

Je moet nog even geduld hebben, want iOS 28 verschijnt pas in 2027. Naar verwachting presenteert Apple de grote software-update in juni tijdens de jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie WWDC. In september volgt doorgaans de officiële release voor het grote publiek.

Wil je er niets missen van de iOS 28-update? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je automatisch op de hoogte!