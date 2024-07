iPhone 16 krijgt veel functies van de iPhone 15 Pro: dit zijn ze

Apple brengt dit jaar de iPhone 16 uit en het is de verwachting dat de telefoon een aantal functies overneemt van de iPhone 15 Pro. Dit zijn ze!

iPhone 16 komt eraan

Dit jaar verschijnen er opnieuw vier nieuwe iPhones. We zien de iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max. Zoals ieder jaar nemen de reguliere iPhones een aantal functies over van de Pro-modellen van vorig jaar. Dit was bij de iPhone 15 ook het geval, de telefoon kreeg toen het Dynamic Island en de 48-megapixelcamera die we eerder al bij de iPhone 14 Pro zagen.

De iPhone 16 krijgt naar verluidt een aantal functies die we al kennen van de iPhone 15 Pro. Apple heeft de iPhone 15 Pro voorzien van veel nieuwe features, zoals de actieknop, het maken van ruimtelijke video’s, een titanium behuizing en de A17 Pro-chip. Ben je benieuwd welke van deze functies naar de iPhone 16 zullen komen? Wij zetten ze voor je onder elkaar!

1. Actieknop

Bij de iPhone 15 Pro (Max) introduceerde Apple voor het eerst de actieknop. Helemaal nieuw was deze button natuurlijk niet, want de Apple Watch Ultra (eerste en tweede generatie) hebben ook een actieknop. Je kiest zelf welke functie er wordt gekoppeld aan de knop, daarbij heb je bijvoorbeeld de keuze uit de camera, zaklamp of Opdrachten-app. Met iOS 18 komen daar nog veel meer functies bij.

De iPhone 15 (Plus) moet het doen zonder actieknop, maar het is de verwachting dat Apple bij de iPhone 16 (Plus) definitief afscheid neemt van de mute-knop. In plaats daarvan krijgen alle iPhones dit jaar een actieknop. Bij de iPhone 16 Pro (Max) introduceert Apple zelfs nog een nieuwe knop, die krijgt de Capture Button. Hiermee krijg je gemakkelijk toegang tot camera- en videofuncties. Waarschijnlijk blijft de Capture Button dit jaar exclusief voor de Pro-modellen.

2. Ruimtelijke video’s

De Apple Vision Pro is eindelijk te koop in Europa, met als één van de tofste functies het bekijken van ruimtelijke video’s. Deze filmpjes worden zo opgenomen dat het bij het terugkijken lijkt alsof je middenin de video zit. Op dit moment bieden alleen de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max ondersteuning voor ruimtelijke video’s, maar het is de verwachting dat de functie ook naar de iPhone 16 komt.

Daarvoor voert Apple een kleine verandering door aan de achterzijde van het toestel, want het camera-eiland wordt aangepast. Bij de iPhone 15 zien we twee lenzen die diagonaal van elkaar geplaatst zijn, maar bij de iPhone 16 worden de lenzen recht onder elkaar gezet. Met deze nieuwe indeling is het mogelijk om ruimtelijke video’s te maken met de iPhone 16. De functie komt naar zowel de iPhone 16 (Plus) als de iPhone 16 Pro (Max).

3. Apple Intelligence

Op de WWDC 2024 kondigde Apple eindelijk Apple Intelligence aan. Dit is de nieuwste techniek, die werkt met kunstmatige intelligentie. Vrijwel alle apps worden uitgebreid met de techniek, zo wordt Siri veel slimmer door de integratie van ChatGPT en krijgen applicaties er een handige schrijfhulp bij. De ‘normale’ iPhone 15 (Plus) moet het zonder deze features doen, maar het is de verwachting dat de functies wél naar de iPhone 16 (Plus) komen.

Vooralsnog komt Apple Intelligence alleen beschikbaar bij iPhones die draaien op de A17 Pro-chip, dat zijn de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max. Deze toestellen beschikken volgens Apple over genoeg rekenkracht om op grote schaal met kunstmatige intelligentie te werken. Dit jaar draaien alle iPhones op de nieuwe A18-chip, die zonder twijfel werkt met Apple Intelligence. Je kunt alle AI-functies straks dus ook gebruiken op de iPhone 16 en de iPhone 16 Plus.

Release van de iPhone 16

De iPhone 16 krijgt dus veel functies die we nu bij de iPhone 15 Pro zien. Je hebt vanaf september geen Pro-model meer nodig om deze geavanceerde features te gebruiken. Bovendien wordt de iPhone 16 een stuk goedkoper dan de iPhone 15 Pro, die je op dit moment kunt krijgen voor € 1.014,75. Voor de iPhone 15 Pro Max betaal je zelfs € 1.249,-. De iPhone 15 heeft een prijs van € 792,-, de iPhone 16 krijgt waarschijnlijk een soortgelijke prijs.

We moeten nog even wachten op de iPhone 16, want het toestel verschijnt pas in september. Doorgaans presenteert Apple de nieuwe iPhones aan het begin van de maand. Als we ver vooruitkijken zou dat dus maandag 9 en dinsdag 10 september 2024 zijn. Wil je niet zo lang wachten en nu de meeste functies van de iPhone 16 gebruiken? Dan kun je nu al de iPhone 15 Pro of de iPhone 15 Pro Max kopen! Bekijk de laagste prijzen hier: