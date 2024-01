De iPhone 16 krijgt een nieuwe knop, maar wat kun je er eigenlijk mee? Geruchten vertellen je nu waar deze nieuwe ‘capture-knop’ precies voor is!

Capture-knop op iPhone 16 krijgt praktische toepassing

We wisten al een tijdje dat de iPhone 16 een nieuwe knop gaat krijgen. En later werd bekend dat je met deze knop video’s kunt opnemen. Er zijn inmiddels meer details uitgelekt over de knop en wat je er precies mee kunt.

Zo laten de geruchten weten dat het een mechanische knop wordt. Deze knop kun je dus indrukken, maar hij is ook aanraakgevoelig. Door naar links of rechts over de knop te vegen kun je in- en uitzoomen. Door de knop zachtjes in te drukken is het mogelijk om de camera op het onderwerp focussen. Als je de knop wat harder indrukt begin je met opnemen.

Apple is van plan om de knop aan de rechterkant van de iPhone te plaatsen. Hij komt dan onder de aan/uit-knop. Wanneer de iPhone dan horizontaal vasthoudt, kun je er makkelijk met je wijsvinger bij. Houd je de telefoon rechtop, dan zit hij bij je duim.

Het uiteindelijke design van de iPhone 16 staat echter nog niet vast. Dus het design van de knop en de bijbehorende functie kunnen natuurlijk nog veranderen.

Meer over de iPhone 16

Apple presenteert dit jaar de iPhone 16 (met de nieuwe knop), maar de nieuwe iPhones krijgen natuurlijk meer nieuws. Vooral de Pro-modellen krijgen nieuwe functies. Volgens geruchten komt er in plaats van de iPhone 16 Pro Max zelfs een iPhone 16 Ultra, die veel geavanceerder is.

Er wordt dus veel verwacht van de iPhone 16 Pro. Wil je weten wat er volgens de geruchten allemaal nieuw is bij de iPhone 16? Lees dan onderstaand artikel nog even door.

Lees meer: iPhone 16 Pro – alle geruchten over Apple’s volgende toptoestel

