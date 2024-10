Deze Android-telefoon heeft dezelfde nieuwe knop als de iPhone 16

Apple bracht de iPhone 16 met de nieuwe cameraregelaar pas vorige maand uit, maar er is nu al een Android-telefoon opgedoken met een soortgelijke knop. Om dit toestel gaat het.

iPhone 16 heeft cameraregelaar

Begin september verschenen vier nieuwe iPhones. Apple bracht de iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max uit. Alle toestellen hebben de actieknop, die we vorig jaar al bij de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max zagen. Dat is niet alles, want alle iPhones van 2024 beschikken ook over de nieuwe cameraregelaar. De iPhone 16 is pas net uitgebracht, maar we zien nu toch al een vergelijkbare knop bij een Android-telefoon.

Met de cameraregelaar krijg je bij de iPhone 16 toegang tot vrijwel alle camerafuncties. De knop is aanraakgevoelig, waardoor de button op meerdere manieren te bedienen is. Zo druk je lang op de button om de Camera-app te openen, kort om een foto te maken, veeg je om in- of uit te zoomen en tik je zachtjes op de regelaar om filters te kiezen. Deze knop zien we niet meer enkel bij de iPhone 16-serie, want Oppo heeft bij de nieuwste Android-telefoon een soortgelijke regelaar onthuld.

Nieuwe cameraknop bij de Oppo Find X8

Oppo heeft de eerste beelden van de Oppo Find X8 gedeeld, die waarschijnlijk later deze maand officieel verschijnt. De nieuwe Android-telefoon heeft een speciale cameraknop, die erg lijkt op de cameraregelaar van de iPhone 16. Bij de knop van de Oppo Find X8 druk je twee keer om de camera-app te openen, maar het in- en uitzoomen gebeurt op precies dezelfde manier als bij de iPhone. Het maken van een foto doe je door één keer op de knop te drukken.

De knop van het nieuwe Android-toestel werkt dus vrijwel hetzelfde als we bij de iPhone 16 zien. De kans is overigens klein dat Oppo de cameraregelaar helemaal heeft overgenomen van Apple, want de iPhone 16 is pas een maand geleden uitgebracht. Dat is een te korte periode om een nieuwe knop toe te voegen aan een telefoon, Oppo werkte waarschijnlijk al langer aan de cameraknop. Bovendien heeft Sony al langer de Movie-knop met vergelijkbare functies.

iPhone 16 Pro.

Meer merken volgen de iPhone 16

Dat neemt natuurlijk niet weg dat Oppo de geruchten over de cameraregelaar bij de iPhone 16 ongetwijfeld heeft meegekregen. Deze geruchten zullen waarschijnlijk hebben meegespeeld bij het besluit om de knop van de iPhone 16 ook naar het Android-toestel te brengen. Het is de verwachting dat meer merken zullen volgen, waardoor we vermoedelijk bij meer telefoons een fysieke cameraknop gaan zien.

Maak je geregeld foto’s en video’s met je telefoon? En verkies je de iPhone 16 toch boven het Android-toestel met de nieuwe knop? Alle uitvoeringen van de iPhone 16 beschikken over de nieuwe cameraregelaar én hebben een nieuwe processor. Met deze nieuwe chip heeft de iPhone 16-serie ondersteuning voor Apple Intelligence, zodat je voorbereid bent op de toekomst. Bekijk hier de laagste prijzen van de iPhone 16 en de iPhone 16 Pro: