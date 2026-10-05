De Camera-app heeft in iOS 27 een nieuwe knop gekregen. Hiermee laat Apple je zelf kiezen welke functies je snel bij de hand wilt hebben.

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De Camera-app heeft een verborgen knop in iOS 27 (en zo vind je die)

Apple heeft in iOS 27 de Camera-app een paar fijne upgrades gegeven. Een daarvan is een nieuwe knop waarmee je de belangrijkste fotoregelaars, zoals de flits, timer en meer in een handige balk met snelkoppelingen kunt zetten.

De balk is dan altijd meteen toegankelijk als je de Camera-app opent. Dat doe je op de volgende manier:

Open de Camera-app op je iPhone; Onderaan het scherm vind je de knop voor de cameraregelaars, herkenbaar aan de zes kleine bolletjes. Tik daarop; Helemaal linksboven in beeld verschijnt de knop ‘Wijzig’; Druk op de knop ‘Wijzig’ en kies de Fotoregelaars die je wilt toevoegen aan de balk bovenaan het scherm (je kunt hier maximaal acht regelaars kwijt); Tik op ‘Gereed’ om de gemaakte instellingen te bewaren.

Camera-app aanpassen zoals jij wilt

In de balk met snelkoppelingen kun je dus onder andere de regelaar voor de flitser, Live Photo’s, beeldverhouding, timer, belichting of fotografische stijlen toevoegen. Afhankelijk van je iPhone zijn er ook andere opties, zoals het diafragma of de nachtmodus.

Om een knop weer uit de bovenste balk te halen tik je erop. Je kunt ook zelf de volgorde aanpassen door de pictogrammen naar wens te verslepen.

Vind je de rij met fotoregelaars boven aan het scherm achteraf toch niet fijn? Dan kun je onderaan het scherm op ‘Herstel naar Essentieel’ tikken. Dan wordt de standaardindeling van de cameraregelaars weer terugzet.

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Deze iPhones hebben ondersteuning voor iOS 27

Apple brengt elk jaar een grote update uit voor de iPhone. Toch kan niet iedere iPhone altijd mee naar de nieuwste versie. Dit jaar is er goed nieuws, want er valt geen enkele iPhone af. Alle toestellen die nu op iOS 26 draaien, kunnen straks ook de overstap maken naar iOS 27.

Deze iPhones krijgen iOS 27:

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