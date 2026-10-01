iOS 27 zit vol vernieuwingen, maar deze handige functie springt eruit. Vooral omdat je hem waarschijnlijk iedere dag gaat gebruiken.

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Deze nieuwe iOS 27-functie kun je iedere dag op je iPhone gebruiken

Apple heeft in iOS 27 het kopiëren en plakken op de iPhone een stuk makkelijker gemaakt. Met de update heeft het toetsenbord namelijk een nieuwe knop gekregen waarmee je snel iets kunt plakken. Zodra je tekst, een link of een foto kopieert en daarna ergens een tekstvak opent, verschijnt er automatisch een handige suggestie boven het toetsenbord.

Plakken zonder extra tikken

Voorheen werkte kopiëren en plakken iets omslachtiger. Je kopieerde bijvoorbeeld een link, opende daarna WhatsApp of Berichten, tikte in het tekstvak en moest vervolgens wachten tot het kleine menu verscheen. Daarna kon je pas op plakken tikken.

In iOS 27 gaat dat sneller. Heb je iets gekopieerd en open je daarna een geschikt tekstvak, dan verschijnt het gekopieerde onderdeel direct in de balk boven het toetsenbord. Je hoeft alleen nog maar op die suggestie te tikken.

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Je ziet bovendien alvast wat je gaat plakken. Bij tekst verschijnt een klein stukje van de gekopieerde tekst. Heb je een afbeelding gekopieerd, dan krijg je een kleine voorvertoning te zien. Zo weet je meteen of je het goede onderdeel hebt gekopieerd voordat je het verstuurt.

Vooral handig bij dagelijks gebruik

De functie komt bijvoorbeeld van pas als je snel een webadres wilt doorsturen, een pakketnummer wilt delen of een foto in een gesprek wilt plakken. Het scheelt telkens maar een paar tikken, maar als je vaak dingen kopieert is het ontzettend handig.

Je hoeft de functie ook nergens aan te zetten. De nieuwe plakknop is standaard actief in iOS 27. Heb je de update geïnstalleerd, dan verschijnt de suggestie vanzelf wanneer je iets kopieert en daarna een geschikt tekstvak opent.

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