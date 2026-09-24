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iOS 27.2 release: je iPhone krijgt binnenkort nóg meer nieuwe functies

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
24 september 2026, 20:32
2 min leestijd
iOS 27.2 release: je iPhone krijgt binnenkort nóg meer nieuwe functies

De release van iOS 27.2 komt eraan en Apple heeft de eerste nieuwe functies al bekendgemaakt. De update zit vol kleine verbeteringen die je iPhone weer net wat slimmer én beter maken.

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iOS 27.2 release: je iPhone krijgt binnenkort nóg meer nieuwe functies

De bèta van iOS 27.2 is inmiddels al uit en daarin zitten verschillende nieuwe functies en verbeteringen voor je iPhone. Een van de opvallendste veranderingen zit in de Gezondheid-app. Apple werkt aan een vernieuwd ontwerp met nieuwe onderdelen.

nieuwe gezondheid-app ios 27.2

De app krijgt ook een wat strakkere indeling en er komt een functie bij die je gezondheidsgegevens vergelijkt met je echte leeftijd. Deze functie van de Gezondheid-app laat voor waarschijnlijk wel wat langer op zich wachten, en zal eerst alleen in Amerika en wat andere landen beschikbaar zijn.

Apple TV krijgt eindelijk profielen op de iPhone

Gebruik je de Apple TV-app met meerdere mensen? Dan wordt het straks makkelijker om je eigen films en series terug te vinden. iOS 27.2 heeft namelijk ondersteuning voor profielen in de Apple TV-app op de iPhone. Deze functie was al langer beschikbaar op de Apple TV zelf, maar komt nu ook naar je telefoon.

ios 27 18 pro

Siri AI spreekt meer talen

Apple breidt Siri AI verder uit met nieuwe talen. Na de komst van de functie in iOS 27 krijgt Siri AI in iOS 27.2 ondersteuning voor Frans, Japans, Koreaans, Portugees en Spaans. Daardoor kunnen meer gebruikers met de slimmere versie van Siri aan de slag. Nederlands wordt nog steeds niet ondersteund door de slimmere spraakassistent.

FaceTime wordt uitgebreider

Een andere handige toevoeging heeft te maken met FaceTime. In iOS 27 kwam de nieuwe Dual Capture-functie beschikbaar, waarmee je tegelijk de camera aan de voorkant en achterkant kunt gebruiken. Met iOS 27.2 werkt deze functie ook tijdens groepsgesprekken via FaceTime. Let op, want Dual Capture werkt alleen op iPhone 17 of nieuwer en alle deelnemers moeten iOS 27 gebruiken.

iPhone duo

Meer kleine verbeteringen in iOS 27.2

Daarnaast zijn er nog wat kleinere verbeteringen. Zo krijgt de Podcasts-app een aangepaste indeling, veranderen enkele kleuren in de Muziek-app en zijn er kleine aanpassingen in de Klok-app.

Wanneer komt iOS 27.2 uit?

Apple heeft nog geen officiële releasedatum bekendgemaakt, maar de verwachting is dat iOS 27.2 ergens in oktober verschijnt. Wil je niets missen van toekomstige updates voor je iPhone? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

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Bron afbeelding: 9to5mac
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