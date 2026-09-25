iOS 27 is nog maar net uit, maar de eerste update staat alweer voor de deur. iOS 27.0.1 lost een paar vervelende iPhone-problemen op.

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iOS 27.0.1 komt al héél snel (en lost grote iPhone-problemen op)

Heb je net iOS 27 geïnstalleerd? Dan hoef je waarschijnlijk niet lang meer te wachten op de eerste update, want iOS 27.0.1 komt er binnenkort aan.

Apple bracht iOS 27 op 14 september uit, maar werkt inmiddels al een volgende update. Zo’n kleine tussentijdse update draait meestal om het oplossen van bugs en eventuele beveiligingsproblemen.

Problemen met Face ID

Een van de belangrijkste problemen die deze update oplost lijkt vooral bedoeld te zijn voor de nieuwe iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max. Sommige bezitters van deze toestellen hebben namelijk problemen met Face ID.

Zo kan Face ID bij bepaalde handelingen opeens niet meer werken. In sommige gevallen loopt de iPhone daarna vast en start het toestel vanzelf opnieuw op. Andere gebruikers krijgen tijdens het instellen de melding dat Face ID niet beschikbaar is. Het is niet duidelijk hoeveel iPhones last hebben van deze problemen.

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Apple heeft inmiddels bevestigd dat er een oplossing onderweg is. Het bedrijf zegt binnenkort een software-update uit te brengen waarmee het Face ID-probleem wordt verholpen. Waarschijnlijk zal het dan om iOS 27.0.1 gaan, al heeft Apple dat versienummer zelf nog niet bevestigd.

Of iOS 27.0.1 naast Face ID nog andere problemen oplost, is nog niet bekend. De geruchten zeggen dat het om een kleine update gaat met bugfixes en mogelijk wat beveiligingsverbeteringen.

Zodra de update beschikbaar is, vind je hem op je iPhone via ‘Instellingen > Algemeen > Software-update’. Heb je een iPhone 18 Pro en werkt Face ID niet altijd goed? Dan is deze update er dus eentje om in de gaten te houden!

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