Bestel de nieuwe iPhone 18 Pro nu bij Odido met €100 extra inruilvoordeel

Bekijk actie

iOS 27.0.1 komt al héél snel (en lost grote iPhone-problemen op)

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
25 september 2026, 14:02
2 min leestijd
iOS 27.0.1 komt al héél snel (en lost grote iPhone-problemen op)

iOS 27 is nog maar net uit, maar de eerste update staat alweer voor de deur. iOS 27.0.1 lost een paar vervelende iPhone-problemen op.

Lees verder na de advertentie.

iOS 27.0.1 komt al héél snel (en lost grote iPhone-problemen op)

Heb je net iOS 27 geïnstalleerd? Dan hoef je waarschijnlijk niet lang meer te wachten op de eerste update, want iOS 27.0.1 komt er binnenkort aan.

Apple bracht iOS 27 op 14 september uit, maar werkt inmiddels al een volgende update. Zo’n kleine tussentijdse update draait meestal om het oplossen van bugs en eventuele beveiligingsproblemen.

face id

Problemen met Face ID

Een van de belangrijkste problemen die deze update oplost lijkt vooral bedoeld te zijn voor de nieuwe iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max. Sommige bezitters van deze toestellen hebben namelijk problemen met Face ID.

Zo kan Face ID bij bepaalde handelingen opeens niet meer werken. In sommige gevallen loopt de iPhone daarna vast en start het toestel vanzelf opnieuw op. Andere gebruikers krijgen tijdens het instellen de melding dat Face ID niet beschikbaar is. Het is niet duidelijk hoeveel iPhones last hebben van deze problemen.

Apple heeft inmiddels bevestigd dat er een oplossing onderweg is. Het bedrijf zegt binnenkort een software-update uit te brengen waarmee het Face ID-probleem wordt verholpen. Waarschijnlijk zal het dan om iOS 27.0.1 gaan, al heeft Apple dat versienummer zelf nog niet bevestigd.

Of iOS 27.0.1 naast Face ID nog andere problemen oplost, is nog niet bekend. De geruchten zeggen dat het om een kleine update gaat met bugfixes en mogelijk wat beveiligingsverbeteringen.

18 pro max camerafuncties

Zodra de update beschikbaar is, vind je hem op je iPhone via ‘Instellingen > Algemeen > Software-update’. Heb je een iPhone 18 Pro en werkt Face ID niet altijd goed? Dan is deze update er dus eentje om in de gaten te houden!

Wil jij geen enkele update van Apple missen? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!

Download de iPhoned-app

Download de iPhoned-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Bron afbeelding: 9to5mac
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Software iOS 27

Bekijk ook

iOS 27.2 release: je iPhone krijgt binnenkort nóg meer nieuwe functies

iOS 27.2 release: je iPhone krijgt binnenkort nóg meer nieuwe functies

Gisteren 13:56

Agenda-app op je iPhone is véél slimmer geworden: dit is er nieuw

Agenda-app op je iPhone is véél slimmer geworden: dit is er nieuw

Gisteren 12:29

Telefoongesprekken op je iPhone gaan er anders uitzien: dit is nieuw

Telefoongesprekken op je iPhone gaan er anders uitzien: dit is nieuw

23 september 2026

iOS 27.2 bèta 2 is uit (mét een nieuwe functie voor CarPlay)

iOS 27.2 bèta 2 is uit (mét een nieuwe functie voor CarPlay)

22 september 2026

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Kopen
Verkopen
Over ons Contact Adverteren