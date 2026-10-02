Waarom iOS 27.2 nu al een hele belangrijke update voor je iPhone is

iOS 27.2 lijkt een kleine update, maar schijn bedriegt. Apple heeft er best veel interessante vernieuwingen in gestopt.

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iOS 27 is nog maar net verschenen, maar Apple zit duidelijk niet stil. De eerste bèta van iOS 27.2 laat namelijk zien dat er flink wat interessante verbeteringen aan zitten te komen. En sommige daarvan zijn een stuk leuker dan je in eerste instantie bij zo’n tussentijdse update zou verwachten.

1. Gezondheid krijgt een flinke opknapbeurt

De grootste verandering zit in de Gezondheid-app. Die krijgt een nieuw ontwerp met drie belangrijke onderdelen: Insights, Longevity en Health Age.

Bij Insights vind je informatie over bijvoorbeeld je slaap, hartslag, conditie en activiteit overzichtelijk bij elkaar. Longevity kijkt juist naar je gezondheid over een langere periode. Daarbij kan de app verschillende gegevens gebruiken om onder meer een soort van gezondheidsleeftijd te berekenen.

Jammer genoeg lijkt het er wel op dat deze functies voorlopig nog alleen beschikbaar blijven buiten de EU. We zullen dus hier nog wat langer moeten wachten.

2. Meer informatie tijdens het bellen

Ook tijdens telefoongesprekken wordt je iPhone wat slimmer. De nieuwe versie van iOS kan tijdens een gesprek relevante informatie op het scherm tonen. In iOS 27.2 krijg je dan bijvoorbeeld de verjaardag van de contactpersoon te zien.

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3. CarPlay en Apple TV krijgen nieuwe functies

Heb je een auto met CarPlay Ultra, dan krijg je meer mogelijkheden om het uiterlijk aan te passen. Denk aan andere achtergronden, kleuren en stijlen voor de meters.

De Apple TV-app krijgt uitgebreidere gebruikersprofielen. Zo kun je bijvoorbeeld een profiel voor een kind maken en bepalen welke leeftijdsclassificatie daarbij hoort.

Daarnaast sleutelt Apple aan kleinere onderdelen bij onder meer de Klok, de Muziek-app en Podcasts.

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