iPhone 18 Pro: Pro pakt door

Bekijk actie

iOS 27.0.1 is uit – en dat is een héle belangrijke update voor je iPhone

Yannick Chalkiopoulos
Yannick Chalkiopoulos
28 september 2026, 19:10
2 min leestijd
iOS 27.0.1 is uit – en dat is een héle belangrijke update voor je iPhone

Apple heeft iOS 27.0.1 uitgebracht! Het gaat om de eerste tussentijdse versie van iOS 27 en dat is een belangrijke update voor je iPhone.

Lees verder na de advertentie.

iOS 27.0.1

Updaten maar! Apple heeft iOS 27.0.1 uitgebracht voor je iPhone. De update volgt een week na de officiële release van iOS 27, dat de belangrijkste softwareversie van het jaar was voor de iPhone. Met iOS 27.0.1 komen geen nieuwe functies naar je iPhone, in plaats daarvan focust Apple op het oplossen van de grootste softwarefouten. Je vindt de nieuwe softwareversie als volgt op je iPhone:

  1. Ga naar ‘Instellingen’ op je iPhone;

  2. Tik op ‘Algemeen’;

  3. Kies voor ‘Software-update’;

  4. Installeer tot slot iOS 27.0.1.

Heb jij je iPhone vorige week bijgewerkt naar iOS 27? Het is in dat geval aan te raden om iOS 27.0.1 zo snel mogelijk te installeren, want er worden belangrijke softwarefouten opgelost. Apple brengt tussentijdse updates alleen uit als het om grote problemen in het besturingssysteem gaat. Zorg er dus voor dat je jouw iPhone zo snel mogelijk bijwerkt, zodat je zeker weet dat de beveiliging weer helemaal op orde is.

iOS 27

Grote softwarefouten

Apple heeft nog niet bekendgemaakt welke problemen precies worden opgelost in iOS 27.0.1. Het bedrijf brengt kort na een grote update vaker een tussentijdse kleinere softwareversie uit. Dat is ook wel nodig, want met grote updates als iOS 27 komen traditiegetrouw ook onvoorziene fouten naar het besturingssysteem. Dat is dit jaar niet anders, zo heeft iOS 27 te maken met een reeks vervelende softwarefouten.

Gebruikers hebben al verschillende problemen ontdekt in iOS 27. Zo hebben bepaalde iPhones last van een instabiele internetverbinding, werkt Bluetooth in sommige gevallen niet meer naar behoren en doet Face ID het niet altijd bij de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max. Dat is niet alles, zo zorgt een softwarefout in iOS 27 er zelfs voor dat iPhones compleet vastlopen. Hier lees je meer over de problemen in iOS 27:

iOS 27 zorgt voor problemen: iPhones lopen tijdelijk helemaal vast

iOS 27 zorgt voor problemen: iPhones lopen tijdelijk helemaal vast

Lees verder
iOS 27 Liquid Glass

Meer over iOS 27.0.1

Heeft jouw iPhone last van een aantal softwareproblemen na het installeren van iOS 27? Zorg er dan voor dat je iOS 27.0.1 direct downloadt, want het is in principe de verbeterde variant van iOS 27. In de eerste tussentijdse update lost Apple doorgaans de grootste softwarefouten op. Naast die probleemoplossingen worden bestaande functies ook verbeterd, waardoor de accu van je iPhone het waarschijnlijk weer wat langer volhoudt.

Maak iPhoned jouw favoriete bron in Google

Zo zie je betrouwbaar Apple‑nieuws voortaan als eerste in je zoekresultaten!

Voeg ons toe als voorkeursbron in Google

Heb je nog niet bijgewerkt naar iOS 27? Ook dan is het interessant om naar iOS 27.0.1 bij te werken. De meeste kinderziektes zijn opgelost in de nieuwe softwareversie, zodat je een stabielere versie van iOS 27 kunt installeren op je iPhone. De volgende grote update verschijnt pas in oktober, dus we moeten nog even wachten op meer nieuwe functies voor de iPhone. Wil jij geen enkele update van Apple missen? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!

Download de iPhoned-app

Download de iPhoned-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Software iOS 27 iPhone Apple

Bekijk ook

Netflix wordt in 2027 goedkoper (maar dat heeft een gróót nadeel) 

Netflix wordt in 2027 goedkoper (maar dat heeft een gróót nadeel) 

Vandaag 15:53

Helaas: Ziggo, KPN én Odido nemen afscheid van deze populaire zender

Helaas: Ziggo, KPN én Odido nemen afscheid van deze populaire zender

Vandaag 16:05

Nieuwe Apple TV 4K is gelekt – en die krijgt een enorme upgrade

Nieuwe Apple TV 4K is gelekt – en die krijgt een enorme upgrade

Vandaag 12:04

HomePod mini 2 komt in nieuwe kleuren: dit zijn ze

HomePod mini 2 komt in nieuwe kleuren: dit zijn ze

Vandaag 9:29

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Kopen
Verkopen
Over ons Contact Adverteren