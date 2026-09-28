iOS 27.0.1 is uit – en dat is een héle belangrijke update voor je iPhone

Apple heeft iOS 27.0.1 uitgebracht! Het gaat om de eerste tussentijdse versie van iOS 27 en dat is een belangrijke update voor je iPhone.

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iOS 27.0.1

Updaten maar! Apple heeft iOS 27.0.1 uitgebracht voor je iPhone. De update volgt een week na de officiële release van iOS 27, dat de belangrijkste softwareversie van het jaar was voor de iPhone. Met iOS 27.0.1 komen geen nieuwe functies naar je iPhone, in plaats daarvan focust Apple op het oplossen van de grootste softwarefouten. Je vindt de nieuwe softwareversie als volgt op je iPhone:

Ga naar ‘Instellingen’ op je iPhone; Tik op ‘Algemeen’; Kies voor ‘Software-update’; Installeer tot slot iOS 27.0.1.

Heb jij je iPhone vorige week bijgewerkt naar iOS 27? Het is in dat geval aan te raden om iOS 27.0.1 zo snel mogelijk te installeren, want er worden belangrijke softwarefouten opgelost. Apple brengt tussentijdse updates alleen uit als het om grote problemen in het besturingssysteem gaat. Zorg er dus voor dat je jouw iPhone zo snel mogelijk bijwerkt, zodat je zeker weet dat de beveiliging weer helemaal op orde is.

Grote softwarefouten

Apple heeft nog niet bekendgemaakt welke problemen precies worden opgelost in iOS 27.0.1. Het bedrijf brengt kort na een grote update vaker een tussentijdse kleinere softwareversie uit. Dat is ook wel nodig, want met grote updates als iOS 27 komen traditiegetrouw ook onvoorziene fouten naar het besturingssysteem. Dat is dit jaar niet anders, zo heeft iOS 27 te maken met een reeks vervelende softwarefouten.

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Gebruikers hebben al verschillende problemen ontdekt in iOS 27. Zo hebben bepaalde iPhones last van een instabiele internetverbinding, werkt Bluetooth in sommige gevallen niet meer naar behoren en doet Face ID het niet altijd bij de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max. Dat is niet alles, zo zorgt een softwarefout in iOS 27 er zelfs voor dat iPhones compleet vastlopen. Hier lees je meer over de problemen in iOS 27:

Meer over iOS 27.0.1

Heeft jouw iPhone last van een aantal softwareproblemen na het installeren van iOS 27? Zorg er dan voor dat je iOS 27.0.1 direct downloadt, want het is in principe de verbeterde variant van iOS 27. In de eerste tussentijdse update lost Apple doorgaans de grootste softwarefouten op. Naast die probleemoplossingen worden bestaande functies ook verbeterd, waardoor de accu van je iPhone het waarschijnlijk weer wat langer volhoudt.

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Heb je nog niet bijgewerkt naar iOS 27? Ook dan is het interessant om naar iOS 27.0.1 bij te werken. De meeste kinderziektes zijn opgelost in de nieuwe softwareversie, zodat je een stabielere versie van iOS 27 kunt installeren op je iPhone. De volgende grote update verschijnt pas in oktober, dus we moeten nog even wachten op meer nieuwe functies voor de iPhone. Wil jij geen enkele update van Apple missen? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!