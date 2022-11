Geen console meer nodig? Zo snel is de Apple TV 4K

Met de A15 Bionic-chip is de Apple TV 4K 2022 veel sneller dan zijn voorganger. Maar hoe goed is de derde generatie Apple TV 4K voor het spelen van games?

De nieuwe A15 Bionic-chip

De Apple TV 4K 2022 is voorzien van de A15 Bionic-chip, die we al kennen van de iPhone 13. Deze nieuwe chip is volgens Apple 50 procent sneller dan zijn voorganger en moet zware en grafische games makkelijk aankunnen. De website FlatplanelsHD nam de proef op de som en legde de derde generatie Apple TV 4K naast de Xbox One en de Playstation 4.

Apple TV 4K 2022: sneller dan gameconsoles

Om meteen met het goede nieuws te beginnen: de A15 Bionic-chip is veel sneller dan de oudere consoles als de Xbox One en de Playstation 4. Een andere grote verandering in de nieuwe Apple TV 4K is het verdwijnen van de ventilator. Dat maakt hem muisstil.

Dit gaat volgens FlatpanelsHD niet ten koste van de snelheid. Wanneer een console of pc het te warm krijgt wordt doorgaans de processorsnelheid omlaag gezet om niet overhit te raken. Hierdoor wordt een game langzamer of krijg je haperende beelden. De nieuwe Apple TV heeft daar geen last van en blijft altijd supersnel in games. Daarmee is hij zelfs een stukje beter dan zijn voorganger.

Wat betreft snelheid is de Apple TV 4K 2022 een goede gameconsole. De CPU-snelheid ligt hoger dan die van de Xbox One en de Playstation 4, maar er zijn meer aspecten die de snelheid van een gameconsole bepalen.

Playstation 4 en Xbox One: meer opslagcapaciteit

De A15-chip is dus veel sneller, maar qua rekenkracht blijft de derde generatie Apple TV nog een beetje achter op de Playstation 4 en de Xbox One. Ook op het gebied van werkgeheugen legt de Apple TV 4K 2022 het af tegen de Playstation 4 en de Xbox One: de Apple TV heeft namelijk 4GB RAM tegenover 8GB RAM van de andere spelconsoles.

De beperkte opslag is tevens een nadeel van de Apple TV 4K: een opslagcapaciteit van 64GB is aan de lage kant als je grotere games installeert. De uitbreiding naar 128GB was dus een welkome verandering voor de gamers. Ter vergelijking: zowel de Playstation 4 als de Xbox One hebben minimaal 500GB opslagruimte. Wil je je Apple TV gebruiken voor het spelen van games, dan is de uitvoering met 128GB zeker aan te raden.

Aanbod games op de Apple TV 4K

In principe naderen we de tijd dat games van de Xbox One en de Playstation 4 technisch gezien op de Apple TV 4K gespeeld kunnen worden. Het probleem is inmiddels niet zo zeer de technische capaciteit van de derde generatie Apple TV 4K, maar het gebrek aan games van grote ontwikkelaars.

Op dit moment ontbreekt het namelijk aan grote namen in Apple Arcade, waardoor het nog niet waard is om de Apple TV als je enige gameconsole te gebruiken. Als dit aanbod wordt uitgebreid, is het een heel ander verhaal. In dat geval kan de Apple TV 4K derde generatie als een volwaardige gameconsole beschouwd worden.

Apple TV 4K 2022: twee modellen

Apple brengt de nieuwe Apple TV voor het eerst in twee verschillende modellen uit. Het eerste model heeft 64GB opslagruimte en kost 169 euro. Leg je twintig euro meer op tafel, dan heb je een Apple TV 4K 2022 met ethernetaansluiting en meer opslagruimte (128GB). Daarmee is hij een stuk goedkoper dan zijn voorganger.

Wil je weten wat de internationale recensenten vinden van de Apple TV 4K 2022? Wij zetten Apple TV 4K 2022 reviews eerder voor je onder elkaar.

