Met meer nieuwe games en oude klassiekers is er een hoop te spelen op Apple Arcade, maar is dat genoeg om Apple Arcade in 2021 relevant te houden?

Lees verder na de advertentie.

Het is ruim een jaar geleden dat we de vorige keer de tussenstand opnamen rond Apple Arcade. Het abonnement voor iOS-games was toen net acht maanden beschikbaar en viel tegen. We stelden toen dat de dienst meer toffe nieuwe games nodig had om onze vijf euro per maand te verdienen.

Een jaar later zijn er inderdaad aardig wat nieuwe games bijgekomen. Voornamelijk begin april, toen Apple plots een hele lading toevoegde. Niet allemaal nieuwe games, maar ook een reeks klassiekers zoals Threes, Reigns, Monument Valley en Mini Metro.

Apple zou alleen exclusieve games op de dienst plaatsen, maar heeft zijn eigen regels omzeilt door plusversies van klassiekers aan te bieden. Dezelfde game als in de App Store, maar dan zonder advertenties en in-app-aankopen.

Het afgelopen jaar zijn er ook enkele nieuwe topgames toegevoegd. Met als hoogtepunten Creaks, The Last Campfire, Alba en Fantasian. Maar als we games moeten aanwijzen waarvoor je een Apple Arcade-abonnement moet halen, dan zijn die op één hand te tellen.

Lastige positie

Smartphonegames komen en gaan. Sommige spellen zijn blijvertjes, terwijl de rest wordt gedownload, gespeeld en weer wordt verwijderd om door te gaan naar het volgende spelletje. In beide categorieën werkt Apple Arcade niet zo goed. Op de dienst zijn geen sociale games te spelen die je maanden blijft doen. Afgezien van klassiekers zoals Threes, die ook nog gewoon los in de App Store te koop zijn.

Daarnaast is het aanbod te klein om altijd wat nieuws te spelen te hebben. Per maand worden er twee tot drie nieuwe games toegevoegd. Daar zit qua variatie voor iedereen wat tussen, maar niet alles is voor iedereen. Als je geluk hebt is er één nieuwe game per maand die je aanspreekt, waar je vaak na enkele uren al wel op uit bent gekeken.

Geen advertenties en in-app aankopen

Het grootste voordeel van Apple Arcade blijft dat de games volledig vrij zijn van advertenties en in-app aankopen. Het is een verademing dat je niet elke minuut moet wachten tot een reclame klaar is. Of dat je na het spelen van de eerste levels plots moet betalen om de rest te kunnen spelen.

Koop je een nieuw Apple-apparaat, dan krijg je drie maanden gratis Apple Arcade en het is absoluut de moeite waard om tijdens die periode de leukste games even te spelen. Maar is Apple Arcade daarna je geld nog waard? Daar kunnen we helaas nog steeds geen volmondig ja op zeggen.

Apple en games

Apple kan daar wat aan doen door wellicht zelf games te gaan maken, maar het bedrijf heeft daar weinig reden voor. Apple krijgt toch al dertig procent van elke game die via de App Store wordt verkocht, inclusief elke in-app aankoop.

Apples relatie met games is lastig. Het bedrijft weert bijvoorbeeld streamingdiensten zoals xCloud en Stadia van de App Store, terwijl zeker Microsoft met xCloud in combinatie met Game Pass veel waarde biedt voor weinig geld. Als je daar Apples eigen aanbod tegenover zet met Apple Arcade, dan is het gewoonweg karig.

En dat je nog steeds geen Fortnite kunt downloaden is natuurlijk ook onhandig, want laten we eerlijk zijn: er zit potentieel meer speelplezier in Fortnite dan in het volledige aanbod van Apple Arcade.