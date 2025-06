Helaas: nieuw design van tvOS 26 komt alleen naar deze Apple TV

Het vernieuwde tvOS 26 met het Liquid Glass-design komt helaas slechts naar twee versies van de Apple TV – wij vertellen je welke dat zijn.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuw design tvOS niet voor alle Apple TV’s

Apple heeft tijdens de keynote op maandag 9 juni tvOS 26 aangekondigd. Deze nieuwe versie van tvOS krijgt net als iOS 26 het Liquid Glass-design, met transparante en reflecterende onderdelen. Dit nieuwe design komt alleen niet naar alle Apple TV’s, maar slechts naar twee specifieke versies. Het gaat om de Apple TV 4K van de tweede en de derde generatie. Oudere Apple TV’s vallen dus buiten de boot.

Niet de volledige upgrades van tvOS 26

tvOS 26 biedt een aantal interessante nieuwe functies. Er zijn gebruikersprofielen waaruit je kunt kiezen, automatische aanmeldingen voor apps van derden, permanente Airplay-luidsprekerverbindingen, nieuwe screensavers en je kunt je iPhone gebruiken als microfoon in de karaokemodus van Apple Music.

Maar de grootste vernieuwing van tvOS is toch wel het Liquid Glass-design, dat in de een of andere vorm op alle Apple-apparaten te vinden zal zijn, inclusief de Mac. De menu’s en knoppen zijn transparant en glanzend, met meer interactieve elementen. Maar Liquid Glass ziet er niet zo futuristisch uit als iOS 7 in 2013. Het lijkt niet zozeer een ontwerp voor de toekomst, maar een ontwerp voor het heden. Het is dus nog maar de vraag hoe vernieuwend het design er in de nabije toekomst nog uit zal zien.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

tvOS 26 draait op veel Apple TV’s. De ontwikkelaarsbèta blijkt compatibel te zijn met alle HD of 4K Apple TV’s. Het slechte nieuws is dat de Apple TV HD uit 2015 en de Apple TV 4K van de eerste generatie (2017) niet de volledige upgrades van tvOS 26 krijgen. Liquid Glass is namelijk alleen maar beschikbaar op de 2e generatie Apple TV 4K vanaf 2021 en de 3e generatie Apple TV 4K vanaf 2022.

Apple TV 4K kopen?

Ben je van plan om een nieuwe Apple TV 4K aan te schaffen? Houd dan zeker de onderstaande deals in de gaten, dan weet je zeker dat je niet te veel betaalt!