tvOS 26: Liquid Glass en nieuwe functies komen naar je Apple TV

Naast de presentatie van iOS 26, heeft Apple tijdens de keynote op maandag 9 juni ook tvOS 26 onthuld. Dit kun je verwachten op je Apple TV.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit brengt tvOS 26 naar je Apple TV

Apple heeft voor alle besturingssystemen een nieuwe versie aangekondigd en zo ook voor de Apple TV. Die nieuwe versies krijgen allemaal het volgnummer 26. tvOS gaat daardoor net als iOS over van tvOS 18 naar tvOS 26.

Net als iOS 26 krijgt tvOS 26 een design van Liquid Glass. Het geeft Apple TV een levendige uitstraling dat de omgeving weerkaatst met behulp van realtime rendering. Het nieuwe ontwerp houdt de inhoud centraal, ook tijdens vooruit en achteruit spoelen, en het aanpassen van instellingen in het bedieningspaneel.

De Apple TV-app is eveneens opnieuw ontworpen, waardoor er meer programma’s en films kunnen worden weergegeven. Dit moet helpen om sneller leuke content te vinden op Apple TV+. Daarnaast introduceert tvOS 26 een nieuwe API voor ontwikkelaars die app-logins koppelt aan een Apple-account. Daardoor krijgt je straks nog gemakkelijker toegang tot je favoriete apps, programma’s en films.

Apple Music

In tvOS 26 is het mogelijk om je iPhone om te toveren tot een microfoon voor je Apple TV. Zo kun je dus je stem versterken terwijl je je favoriete liedjes meezingt. Dankzij realtime songteksten is Sing in Apple Music nog leuker dan het al was. Heb je een feestje, dan kan iedereen met zijn of haar eigen iPhone liedjes toevoegen aan de afspeellijst en reageren met emoji op het scherm.

FaceTime

Met tvOS 26 kun je je FaceTime-ervaring nog meer personaliseren door een aangepaste foto en de naam van de contactpersoon weer te geven. De functie Live bijschriften wordt uitgebreid met Frans, Duits, Japans, Koreaans, Mandarijn en Spaans, zodat je kunt volgen wat er in nog meer andere talen wordt gezegd. Meldingen van FaceTime-audio telefoongesprekken verschijnen op het scherm voor het actieve profiel. Daardoor is het ook mogelijk om te antwoorden via aangesloten HomePod-luidsprekers of een iPhone.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

tvOS 26 verschijnt in september

Om al deze nieuwe functies te gebruiken, moet je nog wel even geduld hebben. Het nieuwe tvOS 26 verschijnt namelijk in september pas voor het grote publiek. Wil je kunnen genieten van Liquid Glass en van je iPhone als microfoon voor Apple Music Sing, zorg er dan wel voor dat je een Apple TV 4K van de derde generatie hebt. Heb je een oudere versie dan krijg je weliswaar de update, alleen zijn niet alle nieuwe functies dan beschikbaar.