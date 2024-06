Hierom werkt Apple Intelligence alleen op de iPhone 15 Pro (Max)

Met iOS 18 komt Apple Intelligence naar je iPhone, maar werkt dan alleen op de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max. Apple legt uit waarom dat zo is.

Apple Intelligence alleen op iPhone 15 Pro (Max)

Met de komst van iOS 18, iPadOS 18 en macOS Sequoia introduceert Apple een nieuwe gepersonaliseerde AI-ervaring: Apple Intelligence. Helaas heb je voor deze nieuwe AI-functies op een iPhone de 15 Pro– of de 15 Pro Max nodig. Voor Macs en iPads heb je voldoende aan een model met een M1-chip of nieuwer. Veel mensen vragen zich af wat de reden is van deze beperkingen.

In ‘The Talk Show Live From WWDC 2024’ stelde John Gruber van Daring Fireball deze vraag aan Apple-medewerkers John Giannandrea, Greg Joswiak en Craig Federighi. Het filmpje van deze talkshow kun je hieronder bekijken:

A17 Pro-chip en 8 GB RAM

Senior Vice President Software Engineering Craig Federighi zei dat het eerste wat Apple doet bij elke nieuwe functie is uitzoeken in hoeverre het op oudere apparaten werkt. In het geval van Apple Intelligence is dit volgens hem de hardware die ervoor nodig is. Hij voegde eraan toe dat het behoorlijk bijzonder is om zulke krachtige modellen op een iPhone te laten draaien.

De iPhone 15 Pro-modellen hebben de A17 Pro-chip. Deze chip heeft een 16-core Neural Engine die tot twee keer sneller is dan de A16-chip in de iPhone 15 (Plus) en voert bijna 35 biljoen bewerkingen per seconde uit. Federighi liet doorschemeren dat de hoeveelheid RAM ook belangrijk is voor de nieuwe AI-functies. Het is dus mogelijk geen toeval dat alle apparaten die compatibel zijn met Apple Intelligence ten minste 8 GB RAM hebben.

Ondanks deze beperking heb je met een oudere iPhone nog steeds genoeg om naar uit te kijken in iOS 18. Naast Apple Intelligence zitten er verschillende nieuwe functies in, en elke iPhone die iOS 17 kan draaien is compatibel met iOS 18. Dat geldt ook voor de iPhone XR uit 2018.

Als je Apple Intelligence wilt gebruiken, maar je hebt geen iPhone 15 Pro of iPhone 15 Pro Max, dan kun je misschien beter wachten op de iPhone 16-serie. Die komt naar verwachting in september op de markt, wanneer ook iOS 18 beschikbaar komt.

