Helpt het om je iPhone tot 80 procent op te laden? Dit weten we nu

Met de komst van de iPhone 15 voegde Apple de optie toe om de batterij maximaal tot 80 procent op te laden, maar helpt dat ook?

Helpt het om je iPhone tot 80 procent op te laden?

Het idee is dat als je de iPhone nooit boven de 80 procent oplaadt, de batterij langer meegaat. Maar is dit ook werkelijk zo? Om dit te checken, heeft MacRumors een iPhone 15 Pro Max van september 2023 tot nu op de 80 procent-limiet gehouden. De batterij van die iPhone staat momenteel op 94 procent met 299 cycli. Gedurende een groot deel van 2024 bleef het batterijniveau boven de 97 procent, maar de laatste paar maanden begon het sneller te dalen.

De iPhone heeft altijd op die limiet van 80 procent gestaan en de instelling is op geen enkel moment uitgezet of aangepast. Er waren dagen dat de batterij leeg raakte omdat een groot deel van de dag opladen niet mogelijk was. Het was dus niet altijd handig om de batterij op 80 procent te houden, maar er waren ook dagen dat het niet veel uitmaakte.

Zo ging het opladen

Af en toe besloot de iPhone ineens om niet op te laden tot 80 procent, maar toch tot 100 procent. Dat is iets wat Apple heeft ingebouwd om ervoor te zorgen dat het batterijniveau gekalibreerd blijft. De iPhone werd voornamelijk opgeladen via USB-C en af en toe via MagSafe. De verdeling tussen bekabeld en draadloos opladen is ongeveer 70/30.

Het batterijniveau was vaak vrij laag bij de volgende oplaadbeurt en de iPhone heeft niet al te vaak langdurig aan de oplader gelegen. Opladen gebeurde meestal in een kamer van zo’n 22 graden. Dit is van belang omdat temperatuur een factor is die de levensduur van de batterij kan beïnvloeden. Daarbij is draadloos opladen warmer dan bekabeld opladen.

Dit zijn de cijfers na een jaar

Het lijkt erop dat het beperken van het opladen tot 80 procent de maximale batterijcapaciteit inderdaad hoger heeft gehouden, maar het verschil is niet groot. De batterij heeft nu zoals gezegd een capaciteit van 94 procent, bij 299 cycli. Vergeleken met twee dezelfde iPhones die de beperking tot 80 procent niet hebben gebruikt: 87 procent, bij 329 cycli en 90 procent, bij 271 cycli.

Het is mogelijk dat de echte winst van een 80 procent-limiet pas over twee of drie jaar aan het licht komt en niet al na één jaar. De tijd zal het leren. Inmiddels is er ook een optie om een oplaadlimiet van 90 procent in te stellen. Dat zou voor veel mensen haalbaarder kunnen zijn dan 80 procent, vooral als je een iPhone met een kleine batterij hebt.