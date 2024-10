Apple breidt iCloud uit met 9 nieuwe functies: dit zijn ze

Gebruik je iCloud? Dan hebben we goed nieuws, want Apple heeft iCloud uitgebreid met veel meer functies. Dit zijn de veranderingen!

Nieuwe functies voor iCloud

Apple heeft een reeks nieuwe functies geïntroduceerd bij iCloud! Deze features zijn beschikbaar voor alle gebruikers van iCloud, ook als je geen betaald abonnement hebt. De website van iCloud is uitgebreid met nieuwe instellingen, waardoor het gemakkelijker is om foto’s, bestanden en andere documenten te vinden. Zo kun je nu foto’s zoeken in een maand of jaar door op het kalendericoon boven de Fotobibliotheek te drukken.

Heb je een doorgestuurde foto ontvangen? Of een screenshot van een afbeelding gemaakt? Dan is het nu mogelijk om de datum, tijd en locatie van een foto aan te passen in iCloud. Dat is vooral handig als deze gegevens niet zijn doorgestuurd in het fotobestand, nu kun je ze alsnog handmatig toevoegen via iCloud. Daarnaast heeft Apple nieuwe functies toegevoegd aan de beginpagina van iCloud.

iCloud-pagina personaliseren

Bij het inrichten van de iCloud-beginpagina had je tot nu toe weinig keuze, maar daar heeft Apple verandering in gebracht. De website van iCloud heeft nu ondersteuning voor een lichte en donkere modus. Laatstgenoemde is een nieuwe toevoeging, waardoor je nu zelf kunt kiezen welke weergave je het prettigst vindt. Heel veel vrijheid heb je hier niet in, want de lichte en donkere modus loopt synchroon met de weergave van je Mac.

Waar je wél meer keuze bij krijgt is de kleur van het iCloud-beginscherm. Je kunt de achtergrond nu aanpassen naar je eigen voorkeur. Daarbij heb je de keuze uit blauw, paars, groen, rood, oranje en geel. Je blijft afhankelijk van de kleuren die Apple vooraf heeft geselecteerd, het is helaas niet mogelijk om een eigen foto of andere kleur te kiezen. Mogelijk voegt Apple die functies later nog toe aan iCloud.

Meer over iCloud

Andere veranderingen die Apple heeft doorgevoerd bij iCloud zijn terug te zien bij de widgets op het beginscherm. Het is mogelijk om belangrijke notities vast te pinnen, zodat je deze direct ziet zodra je iCloud opent. Bij de Foto’s-widget kun je in de vernieuwde versie van iCloud een specifiek album weergeven, in plaats van willekeurige afbeeldingen uit je filmrol. Dit zijn alle nieuwe functies die Apple heeft aangekondigd voor iCloud:

Donkere modus voor iCloud;

Achtergrond is aan te passen;

Vernieuwd design voor de Kalender-app;

Gedeelde weergave voor iCloud Drive;

Foto’s vinden in een maand of jaar;

Datum, tijd en locatie van een afbeelding aanpassen;

Album weergave in de Foto’s-widget op het beginscherm;

Belangrijke notities kunnen vastgepind worden;

Nieuwe lijsten aanmaken in Herinneringen en bestaande herinneringen afronden.

Deze functies zijn alleen geïntroduceerd bij de webpagina van iCloud, bij de instellingen van je iPhone, iPad en Mac verandert dus niks. Apple heeft de veranderingen al doorgevoerd, waardoor ze voor alle gebruikers beschikbaar zijn. Zowel betalende als gratis gebruikers kunnen de nieuwe functies van iCloud uitproberen. Heb jij iCloud, maar twijfel je of je voor het juiste abonnement hebt gekozen? Lees dan hier alles over de abonnementen bij iCloud.