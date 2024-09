Apple maakt de iPhone 15 veel goedkoper: dit zijn de nieuwe prijzen

Apple heeft de iPhone 16 uitgebracht, dus dat betekent dat de iPhone 15 nu veel goedkoper is. Dit zijn de nieuwe prijzen van de iPhone 15!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 15 goedkoper

De nieuwe iPhones van 2024 zijn in de winkels verschenen! Apple heeft met de iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max dit jaar opnieuw vier iPhones uitgebracht. Dat betekent dat de prijzen van oudere toestellen nu veel lager zijn. Zo heeft Apple de prijzen van de iPhone 15 en de iPhone 15 Plus goedkoper gemaakt. De iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max zijn zelfs helemaal niet meer te koop bij Apple.

Goed nieuws dus als je niet de hoofdprijs wilt betalen voor je nieuwe iPhone, want je betaalt nu veel minder voor de beste iPhone van 2023. De iPhone 15 (Plus) nam veel functies over van de iPhone 14 Pro (Max), zo heeft de smartphone het Dynamic Island en een 48-megapixelcamera. De iPhone 15 Pro (Max) draait op de snelle A17 Pro-chip met ondersteuning voor Apple Intelligence en heeft een titanium behuizing. Wij zetten de goedkopere prijzen van de iPhone 15 (Plus) en de iPhone 15 Pro (Max) voor je onder elkaar!

Nieuwe prijzen iPhone 15

De iPhone 16 heeft de startprijzen van de iPhone 15 overgenomen. Apple heeft de iPhone 15 daardoor goedkoper gemaakt. Het toestel heeft nu een startprijs van 869 euro, terwijl dat voor de release van de iPhone 16 969 euro was. Voor de iPhone 15 Plus betaal je 969 euro, dat was 1119 euro. Toch kun je de toestellen voor nog veel minder geld halen bij andere aanbieders. Dit zijn de laagste prijzen op dit moment:

Zie je de tabel niet? Bekijk dan hier de beste prijzen van de iPhone 15 en de iPhone 15 Plus.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Na de release van de iPhone 16 is Apple gestopt met de verkoop van de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max. Dat is niks nieuws, Apple haalt ieder jaar de Pro-modellen van de vorige generatie iPhone uit het assortiment. Dat betekent dat je de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max nu goedkoper kunt halen, maar wel afhankelijk bent van de voorraad bij andere aanbieders. Dit zijn de laagste prijzen:

Zie je de tabel niet? Bekijk dan hier de beste prijzen van de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max.

Meer over de iPhones

De iPhone 15 (Plus) en de iPhone 15 Pro (Max) zijn nu dus veel goedkoper, terwijl het nog steeds hele goed toestellen zijn. Bij de iPhone 15 heeft Apple een aantal veranderingen doorgevoerd, zo hebben alle modellen een usb-c-aansluiting. Je hebt nu nog maar één kabel nodig om je AirPods, MacBook, iPad en iPhone op te laden. De iPhone 15 Pro Max heeft voor het eerst de tetraprismalens, waarmee je veel verder in kunt zoomen.

De iPhone 15 Pro Max kan tot 5x optisch zoomen, een functie die we dit jaar ook bij de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max zien. Daarnaast zijn de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max de eerste iPhones met een actieknop. Dezelfde button is dit jaar toegevoegd aan alle iPhone 16-modellen. Ben je benieuwd hoeveel je betaalt voor de nieuwste iPhone? Bekijk dan hier de beste prijzen van de iPhone 16 en de iPhone 16 Pro: