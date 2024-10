Apple werkt aan iOS 18.2: deze functies komen naar je iPhone

Binnenkort verschijnt iOS 18.1, maar op de achtergrond werkt Apple al hard aan iOS 18.2. Deze functies komen met de update naar je iPhone!

Apple werkt aan iOS 18.2

Het is binnenkort weer tijd voor een update, want Apple is volgens geruchten van plan om iOS 18.1 op 28 oktober uit te brengen. In de nieuwe iOS-versie krijgt het Bedieningspaneel er nieuwe functies bij en wordt het mogelijk om ruimtelijke foto’s te maken met de iPhone 15 Pro (Max) en de iPhone 16-series. Inmiddels werkt Apple hard aan iOS 18.2, die softwareversie verschijnt vermoedelijk eind dit jaar.

Met iOS 18.2 worden er meer functies van Apple Intelligence uitgerold en komt de techniek beschikbaar in meer landen. Helaas moeten we het in de Europese Unie nog steeds zonder Apple Intelligence doen, waardoor iOS 18.2 een relatief kleine update is. Dat betekent niet dat Apple helemaal geen nieuwe functies naar de iPhone brengt in december. Zo krijgt de Mail-app een compleet nieuwe indeling en krijg je meer vrijheid bij het indelen van je iPhone.

Deze nieuwe functies komen eraan

Bij de aankondiging van iOS 18 onthulde Apple al het nieuwe ontwerp van de Mail-app. In de vernieuwde versie van de app worden mailtjes automatisch in bepaalde categorieën geplaatst. Zo zijn privéberichten, transacties, updates en reclame direct gescheiden in je inbox. Zoek je een mail van een bepaald bedrijf? Dan kun je met een nieuwe weergave alle berichten van één bedrijf tonen. Apple maakt de Mail-app in iOS 18.2 zo veel overzichtelijker.

Daarnaast krijgen gebruikers in de Europese Unie meer vrijheid bij het inrichten van de iPhone. Het aanpassen van je standaardbrowser wordt gemakkelijker, zodat je minder afhankelijk bent van Safari. Vanaf iOS 18.2 kun je ook aanpassen welke apps standaard worden gebruikt voor telefoongesprekken, het versturen van berichten en het beheren van wachtwoorden. Apple stond dit eerder nog niet toe, maar daar komt met iOS 18.2 verandering in.

Dat is niet alles, want in iOS 18.2 staat Apple het toe om een aantal apps van de iPhone te verwijderen. Het gaat om de App Store, Berichten, Camera, Foto’s en Safari. Deze applicaties worden standaard op je iPhone geïnstalleerd en kunnen nu niet verwijderd worden. Vanaf iOS 18.2 kan dat wel, maar let daarbij wel goed op. Deze apps worden vaak dagelijks gebruikt, dus zorg dat je eerst een vervangende applicatie installeert.

Release van iOS 18.2

We moeten nog even wachten op iOS 18.2, want Apple brengt de update pas eind dit jaar uit. Vorig jaar verscheen iOS 17.2 op 11 december, een jaar eerder kwam iOS 16.2 uit op 13 december. In 2021 werd iOS 15.1 uitgebracht op 13 december, dus het is zo goed als zeker dat iOS 18.2 rond dezelfde periode verschijnt. Apple houdt doorgaans vast aan dezelfde planning, waardoor we nu al kunnen voorspellen wanneer je kunt updaten.

Apple brengt nieuwe softwareversies meestal uit op een maandag of dinsdag, dus dat betekent dat je iOS 18.2 op 9 of 10 december kunt installeren. Mogelijk verschijnt de update een week later, in dat geval is iOS 18.2 op 16 of 17 december beschikbaar. Tegelijk met iOS 18.2 verschijnen iPadOS 18.2 en watchOS 11.2. Wil je weten wat je dit najaar nog meer van Apple kunt verwachten? Lees hier welke producten Apple binnenkort onthult!