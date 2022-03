‘Apple Car-team tijdelijk opgeheven om 2025-deadline te halen’

Een Apple-analist vertelt ons dat het proces rondom Apple Car tijdelijk is onderbroken om de deadline in 2025 te kunnen halen. Lees in dit artikel meer.

‘Massproductie Apple Car duurt nog wel even’

Bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo tweette afgelopen week weer over de Apple Car. Hij vertelt dat het team tijdelijk is opgeheven en hopelijk sterker terug komt. Het is volgens Kuo de bedoeling dat het ontwerpteam achter dit zogenoemde ‘Project Titan’ binnen een half jaar weer bij elkaar komt.

Het doel van Project Titan is volgens verscheidene bronnen om in 2025 te beginnen met de massaproductie van Apple’s eigen auto, nu nog Apple Car genoemd. Het proces gaat echter niet zonder slag of stoot.

Vooral veel onduidelijkheid rondom Project Titan

Het is erg onduidelijk hoe het er voorstaat met Apple Car. De ene keer denk je dat hij binnen een week voor je deur staat te pronken, de volgende week vraag je je af of hij überhaupt ooit gaat komen. De ene keer melden verschillende leveranciers dat zich al aan het klaarmaken zijn voor de productie, om vervolgens te horen dat er wéér een nieuwe projectmanager is aangesteld.

Project Titan is nu in handen van Kevin Lynch (ex-Adobe Flash), die verantwoordelijk is voor de populaire Apple Watch en alle innoverende gezondheidsmeters in deze smartwatch. Ook Apple-leaker Mark Gurman melde dat 2022 het jaar van de keuzes moet gaan zijn voor het auto project. Lynch en Project Titan hebben volgens Gurman ook enorm veel last van het wereldwijde chiptekort. Het is dus ‘nu of nooit’ voor de auto van Apple.

Wat is Apple Car?

Apple Car moet een auto voor de massaproductie worden. Door onder andere oud-Teslawerknemers aan te nemen hoopt Apple, volgens alle geruchten, een marktaandeel te krijgen in de elektrische auto-sector. Apple zou een ‘revolutionaire accu‘ hebben die ervoor zorgt dat deze Apple Car verder en sneller kan rijden dan ooit.

Ook gaan er geruchten dat de LiDAR-scanner in de nieuwste iPhone’s, een test is voor de techniek in de zelfrijdende auto’s. Het zou wel in Apple’s karakter zitten om in te zetten op deze autonome auto’s.

Elektrisch (en autotoom) rijden is dé toekomst van de auto-industrie. Apple denkt echter een goede invalshoek te hebben. Door stem assistent Siri een centrale rol te laten spelen kan de Apple Car een echte Apple ervaring worden. Wij zijn in ieder geval enorm benieuwd!

Jij ook? Ontwerpers hebben op basis van de patenten die Apple heeft aangevraagd al een 3D-model gebouwd. Hier kan je met je iPhone 360 graden omheen bewegen en zelfs de auto instappen. De Apple Car, of hoe hij in de toekomst ook mag heten, zou geen onlogische stap zijn voor Apple, maar wel een hele grote!