Apple Car nog steeds in ontwikkeling en de leveranciers staan in de rij

Apple Car is nog steeds in ontwikkeling en de leveranciers staan inmiddels in de rij. Volgens de laatste geruchten is Apple nu in gesprek met fabrikanten uit Zuid-Korea.

Leveranciers voor Apple Car staan in de rij

Het lijkt erop dat Apple nog steeds volop bezig is met de Apple Car. Op dit moment is het bedrijf naarstig op zoek naar leveranciers en fabrikanten voor de (uiteindelijke) productie van de zelfrijdende auto.

Volgens een gerucht van de Zuid-Koreaanse website ET News heeft Apple verschillende gesprekken gevoerd met leveranciers uit Zuid-Korea. Daar heeft Apple tegen een van de bedrijven gezegd dat ‘ze de productie van elektronische onderdelen moesten verdubbelen’. Het is alleen nog niet bekend of hier een of andere deal uit voortgekomen is.

Volgens andere geruchten willen ook de huidige leveranciers van iPhone-onderdelen graag deel uitmaken van het Apple Car-project. En het gaat zelfs zover dat ze speciale teams in het leven hebben geroepen om zoveel mogelijk kans te maken.

Hoe ziet de Apple Car eruit?

De auto-experts van de website Vanarama hebben onlangs een 3D-model gemaakt van de Apple Car die je in de browser (ook op je iPhone) kan bekijken. Ze hebben hiervoor de officiële patenten van Apple erbij gepakt om de look van de auto te realiseren. Het mooie is dat je de auto 360 graden kan draaien en zelfs kan instappen.

Zo’n concept van de Apple Car is leuk, maar wanneer verschijnt de auto nou echt? Volgens de laatste berichten is Apple nog steeds voorbereidingen aan het treffen voor de productie van Apple Car in 2024. Hiervoor heeft de techgigant lopen buurten bij LG Electronics, SK Group en Toyota.

Het is echter afwachten of er daadwerkelijk in 2024 met de productie gestart kan worden. Er is wereldwijd nog steeds een tekort aan chips, waardoor de ontwikkeling verdere vertraging oploopt. Daarnaast heeft de bekende Apple-insider Ming-Chi Kuo al eerder aangeven dat hij verwacht dat de lancering pas in 2028 plaatsvindt.

Hopelijk kan Apple (na het kiezen van de leveranciers voor de Apple Car) zo langzamerhand toch over de productie na gaan denken.

