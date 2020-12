Apple brengt haar eerste auto in 2024 uit, aldus Reuters. De zelfrijdende wagen is compleet elektrisch en maakt gebruik van geavanceerde sensoren om de omgeving te scannen. Ook krijgt de eerste Apple-auto een “revolutionaire” batterij waardoor de actieradius wordt vergroot.

Reuters: eerste Apple auto in 2024

Persbureau Reuters heeft gesproken met anonieme bronnen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van het Apple-voertuig. Volgens hen is het de bedoeling dat de auto binnen hoogstens vier jaar op de markt komt, al kan de coronapandemie nog wel roet in het eten gooien.

De auto is voor consumenten bedoeld en maakt gebruik van LiDAR, een technologie die ook op de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max aanwezig is. Het voertuig gebruikt deze sensoren om de omgeving te scannen en bijvoorbeeld afstanden te meten. Dankzij deze sensoren weet de wagen zijn locatie en die van andere verkeersdeelnemers.

De LiDAR-scanner zit rechtsonder op de iPhone 12 Pro (Max).

Verder claimt Reuters dat Apple sleutelt aan een nieuw soort accu. Deze “monocel”-batterij neemt minder ruimte in dan huidige auto-accu’s, met een grotere capaciteit en dus langere actieradius als gevolg. Het persbureau treedt niet in details over het bereik van de Apple-auto, maar geeft wel aan dat monocel-accu’s relatief goedkoop zijn om te produceren.

Een bij het project betrokken medewerker omschrijft het project als “next level”. De anonieme bron vergelijkt de auto met het moment dat hij/zij voor het eerst een iPhone te zien kreeg.

Meer over Project Titan

Volgens geruchten sleutelt Apple al sinds 2014 aan een zelfrijdende auto. Intern zou het project te boeken staan als Project Titan. Begin december kwam bijvoorbeeld naar buiten dat het bedrijf samenwerkt met TSMC, een grote chipfabrikant.

Deze chip zou echter niet voor de Apple-auto zijn, maar om auto’s van andere fabrikanten relatief eenvoudig ‘slim’ te maken. Apple lijfde eind 2019 Quanta in, een fabrikant van zelfrijdende auto’s. In de zomer van 2019 werd ook Drive.ai overgenomen, dat zich specialiseerde in software voor autonome voertuigen.

