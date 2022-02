Oorlog in Oekraïne kan wereldwijde chiptekorten vergroten

We zijn nog lang niet van de wereldwijde chiptekorten af. Dankzij de oorlog in Oekraïne kan het probleem alleen maar groter worden.

Veel belangrijke grondstoffen komen uit Oekraïne en Rusland

Grote chipbedrijven vrezen voor nóg grotere chiptekorten in de toekomst vanwege de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Dat schrijft RTL Nieuws. Beide landen produceren een hoop belangrijke grondstoffen die nodig zijn voor het maken van chips. Chipfabrikanten verwachten op korte termijn weinig problemen, maar niemand weet hoe lang de oorlog gaat duren. Daarnaast is het nog onbekend wat de precieze gevolgen van de oorlog zullen zijn.

Hoewel het gewapende conflict tussen Oekraïne en Rusland niet onmiddellijk voor grotere problemen in de chipindustrie zorgt, kunnen deze zich in de toekomst zeker ontwikkelen. Oekraïne is namelijk een belangrijke producent van hoogwaardig neon. Fabrikanten gebruiken neon in lasers tijdens het productieproces van chips. Oekraïne levert ruim 90 procent van het neon dat door Amerikaanse chipfabrikanten wordt gebruikt.

Ook Rusland is een belangrijke schakel in het productieproces van chips. 35 procent van het metaal palledium dat in Amerikaanse chipfabrieken wordt verwerkt, komt uit het oorlogsgebied. Palladium is nodig voor geheugenchips en verschillende sensoren. Tot slot zijn zowel Rusland als Oekraïne belangrijke gasbronnen.

Zijn er alternatieven voor neon en palladium?

ASML, een Nederlandse fabrikant van chip-machines, zoekt naar alternatieve bronnen voor ‘de kleine hoeveelheid neon’ die het gebruikt. Dat zegt een woordvoerder van het bedrijf tegen Reuters. Volgens een anonieme ingewijde uit de Japanse chipindustrie zijn beide materialen echter schaars. De kans is dus groot dat de prijzen omhoog gaan.

Gelukkig zaten chipfabrikanten de afgelopen tijd niet stil. Veel bedrijven hebben hun toevoer van grondstoffen ‘gediversifieerd’. Fabrikanten zijn hierdoor niet volledig immuun voor mondiale tekorten, maar hebben er naar eigen zeggen “wat minder last van”. We zullen dus moeten afwachten in hoeverre de oorlog in Oekraïne een effect heeft op de chiptekorten.

