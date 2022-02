Tip: Scan jouw favoriete voorwerpen of plek in 3D met LiDAR op je iPhone

Alle Pro-versies van de iPhone 12, iPhone 13 en de iPad 2020 hebben de zogenoemde LiDAR-techniek. Lees in dit artikel over het veelzijdige gebruik van deze 3D-scanner én hoe je al jouw favoriete plekken en voorwerpen inscant.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wat is LiDAR?

LiDAR werkt ongeveer hetzelfde als radar. In plaats van radiogolven (die lang, uitgerekt en dus niet gedetailleerd zijn) werkt deze 3D-techniek in de iPhone met korte kleine lichtgolven. Het staat voor Light Detection And Ranging en is onder andere te vinden in de Marsrover van NASA. Ook zien we de 3D-scan techniek terug in zelfrijdende auto’s om de weg, andere weggebruikers en borden te herkennen. Bij de iPhone 12 Pro en de iPhone 13 Pro bevindt de LiDAR-scanner zich in het zwarte stipje bij je camera-eiland.

Deze stuurt vele mini ‘lasers’ uit naar de omgeving. Daarvan vangt hij de lichtsignalen op die direct de sensor terug in kaatsen. Tegelijkertijd meet jouw iPhone hoelang deze lichtstraal erover doet (time-of-flight) en berekent het op deze manier de afstand. Algoritmes genereren vervolgens met deze informatie een 3D-scan van jouw object of de ruimte. We leggen later in dit artikel uit hoe je zelf zo’n scan maakt.

3D-LiDAR scan van MacBook (2009)

Een kanttekening van de techniek is dat de lichtstralen precies de lens terug in moeten kaatsen. Een complete scan maken van een spiegelend object duurt enorm lang. Bij elke vierkante millimeter moet je exact, en in geen enkele hoek, ervoor zitten om de stralen weer door de LiDAR op te laten vangen. Dit zie je goed bij het bovenstaande voorbeeld. Aan de andere kant: deze scan koste ons vijf minuten om te maken. Bij LiDAR geldt dat hoe langer je scant, hoe gedetailleerde je 3D-object eruit komt.

Wat doet de 3D-scan techniek in jouw iPhone

LiDAR is niet alleen een vermakelijke functie om met jouw iPhone mooie 3D-scans te maken. Deze techniek zorgt er ook voor dat je bij weinig licht zes keer snellere autofocus krijgt. Zo maak je met hulp van de techniek mooiere foto’s in het donker. De bekendste toepassing van LiDAR is echter als belangrijk hulpmiddel bij Augmented Reality (AR). Dit voegt via je camera en je scherm van je iPhone digitale elementen toe aan de echte wereld.

Het bekendste voorbeeld van de LiDAR-techniek in Augmented Reality is natuurlijk Pokemon Go. Met deze app loop je door de echte wereld en vang je een Pokemon via je camera in je eigen straat. LiDAR meet hierbij waar de telefoon de Pokemon moet plaatsen om hem goed te integreren in de omgeving. Andere iets serieuzere apps met AR zijn IKEA Place, waar je nieuwe meubels virtueel uitprobeert in je eigen huis, en Apple’s Meten-app. Dit laatste is een standaard-app op je iPhone waarbij je je camera gebruikt als virtuele meetlat.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Met de AR-kit van Apple zullen er in de toekomst alleen maar meer en betere Augmented Reality-apps op de iPhone verschijnen. Voor de LiDAR 3D-scan, waarmee we dus in theorie heel onze wereld kunnen digitaliseren, is Polycam naar eigen zeggen de marktleider. Deze app maakt niet alleen scans, maar heeft ook een gehele bibliotheek van andere gebruikers beschikbaar. Lees hieronder hoe jij je eigen realiteit vastlegt op je iPhone of iPad.

Hoe maak je een LiDAR 3D-scan met Polycam op jouw iPhone (stappenplan)

Download en open de app Polycam; Inloggen is niet nodig in de app Tik op het plus-icoontje rechtsboven; Geef toestemming om de camera te gebruiken Tik op LiDAR onderin om een scan van een groot object of van een ruimte te maken; De foto-optie is beter voor hele kleine gedetailleerde voorwerpen. Deze techniek maakt alleen gebruik van je camera, dus in dit stappenplan volgen we de LiDAR techniek. Plan de route die je loopt om een scan te maken; In een S-vorm lopen werkt beter dan dat je kriskras door je ruimte heen beweegt. Besef ook dat de LiDAR 3D-scanner moeite heeft met reflecterende voorwerpen als spiegels, displays of ramen. Tik op de record-knop; Probeer zo standvastig door de ruimte te lopen en scan alles vanuit zoveel mogelijk hoeken. Voor meer detail loop je dichterbij het object. Pas op dat je niet té dichtbij komt, dan raakt je iPhone in de war. Tik nog een keer op de record-knop als je klaar bent met scannen; Kies op welke manier je de scan wil ‘renderen’. ‘Fast’ zorgt voor een snelle, maar minder gedetailleerde render. Met ‘Space’ heb je de juiste instellingen voor een grote ruimte en ‘Object’ is, je raadt het al, goed voor een voorwerp.

Tik op ‘Process’ en wacht totdat het groene balkje geladen is.

Voilà! Je LiDAR 3D-scan is klaar. Sla hem op in een van de vele formaten om hem te openen in 3D-bewerkingsprogramma’s. Met het camera-knopje rechtsboven maak je ‘snapshots’ vanuit verschillende hoeken van je scan en sla je het op als afbeelding. Ook is het mogelijk om je scan te delen in de gedeelde online bibliotheek van Polycam. Hiervoor moet je wel een account aanmaken. De button ‘AR’ zorgt ervoor dat je door de ruimte loopt of je object in de fysieke wereld via je camera plaatst.