Apple brengt de AirPods 4 volgende week al uit (voor deze prijs)

Apple werkt aan de AirPods 4, die volgens geruchten volgende week al verschijnen. Deze functies komen naar de nieuwe oortjes!

Apple komt met AirPods 4

Het grootste Apple-event van 2024 komt eraan! Op maandag 9 september presenteert Apple de nieuwe iPhones, Apple Watches en iPads van het jaar. Dat is niet alles, want er worden ook nieuwe AirPods aangekondigd. De vierde generatie van de ‘normale’ AirPods worden volgende week verwacht. Dat wordt ook wel tijd, want de AirPods 3 verschenen in 2021.

Volgens geruchten brengt Apple de AirPods 4 uit in twee modellen. Eén uitvoering wordt minder geavanceerd, maar wel goedkoper. De andere optie krijgt meer functies en wordt wat prijziger. Op die manier vervangen de goedkopere AirPods 4 de tweede generatie AirPods, die nog steeds verkrijgbaar is bij Apple. De duurdere uitvoering van de vierde generatie AirPods geldt juist als vervanging van de AirPods 3. Dit weten we al over de nieuwe oortjes!

AirPods 4 Design Ruisonderdrukking Case Geluidskwaliteit Prijzen Release

Nieuw ontwerp

Apple introduceert bij de AirPods 4 vermoedelijk een nieuw design. Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman krijgen de oortjes een ontwerp dat een combinatie is tussen de AirPods 3 en de AirPods Pro. De oordopjes krijgen dus korte steeltjes, maar geen siliconen opzetstukjes. Zo moeten de AirPods voor iedereen prettig zitten, want veel gebruikers vinden de opzetstukjes minder fijn.

Ruisonderdrukking

De duurdere uitvoering van de AirPods 4 krijgt naar verluidt ruisonderdrukking. Deze functie was tot nu toe exclusief voor de AirPods Pro, maar komt nu dus ook naar de reguliere oortjes. Het is de verwachting dat de vierde generatie van de AirPods beschikt over actieve ruisonderdrukking en een transparantiemodus. Functies als adaptieve audio blijven wel uitsluitend voor de AirPods Pro 2.

Verbeterde oplaadcase

Apple voert een aantal verbeteringen door bij de oplaadcase van de AirPods 4. De case heeft waarschijnlijk ondersteuning voor MagSafe, waardoor je de oortjes draadloos kunt opladen. Bekabeld opladen wordt ook anders, want het doosje krijgt een usb-c-aansluiting. Bij de AirPods 2 en 3 is dat nog de Lightning-poort. Je hebt straks dus nog maar één kabel nodig om je AirPods, iPhone, MacBook en iPad op te laden.

De duurdere uitvoering van de AirPods 4 krijgt ook betere ondersteuning voor ‘Zoek mijn’. Apple integreert verbeterde speakers in de oplaadcase van de oortjes, zoals eerder ook bij de AirPods Pro 2 gebeurde. Zo kan het doosje een harder geluid afspelen via de ‘Zoek mijn’-app. Apple maakt het op die manier gemakkelijker om de oortjes weer terug te vinden als je ze even kwijt bent.

Geluidskwaliteit

Verder voorspellen geruchten dat Apple de geluidskwaliteit verbetert bij de AirPods 4. Zo klinkt audio helderder in vergelijking met de AirPods 3 en de AirPods 2. Mogelijk komen ook functies als gespreksdetectie, stemisolatie en hoofdgebaren via Siri naar de oortjes. Die kans is vooralsnog klein, want het lijkt erop dat Apple deze features exclusief voor de AirPods Pro 2 wil houden.

Prijzen van AirPods 4

Apple neemt bij de nieuwe oortjes waarschijnlijk de prijzen van de AirPods 2 en AirPods 3 over. De goedkopere variant van de AirPods 4 vervangt de AirPods 2, die je op dit moment voor 149 euro bij Apple kunt kopen. Apple verkoopt de AirPods 3 voor 209 euro, dus het is goed mogelijk dat de geavanceerde uitvoering van de AirPods 4 dezelfde prijs krijgt. De AirPods 2 en 3 verdwijnen volgende week uit het assortiment bij Apple.

Release

We hoeven niet lang meer te wachten op de AirPods 4, want de oortjes verschijnen volgende week. Op 9 september om 19.00 uur (Nederlandse tijd) kondigt Apple de oortjes aan. Het is de verwachting dat de verkoop nog dezelfde avond of de dag erna begint. De AirPods 4 worden vervolgens later die week of de week erna bij je thuis afgeleverd. Wil je meer weten over hét Apple-event van 2024? Lees dan hier wat je kunt verwachten!