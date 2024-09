iPhone-event 2024: deze producten verschijnen volgende week

Volgende week is het zover, want dan wordt een reeks Apple-producten onthuld tijdens het iPhone-event van 2024. Deze toestellen kun je verwachten!

iPhone-event 2024

September is altijd de belangrijkste maand voor Apple en dat is dit jaar niet anders. Deze maand kondigt Apple een reeks nieuwe producten aan en komen de grootste software-updates van het jaar uit. Bij het iPhone-event van 2024 presenteert Apple niet alleen de iPhone 16, ook de nieuwe Apple Watches, iPads en AirPods worden onthuld. Dit zijn onze verwachtingen voor het ‘It’s Glowtime‘-evenement van Apple!

1. iPhones

Het iPhone-event van 2024 draait vooral om de release van de iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max. De toestellen worden allemaal voorzien van de A18 (Pro)-chip en 8 GB aan werkgeheugen, zodat alle nieuwe iPhones ondersteuning krijgen voor Apple Intelligence. Ben je benieuwd naar de volgende iPhone? Lees dan hier vast alles over de iPhone 16 (Plus) en hier alles over de iPhone 16 Pro (Max)!

2. Apple Watches

Naast de iPhone 16 presenteert Apple ook nieuwe smartwatches bij het iPhone-event van 2024. We zien met de Apple Watch Series 10, Apple Watch SE 2024 en Apple Watch Ultra 3 maar liefst drie nieuwe generaties. Vooral voor de Apple Watch Series 10 zijn de verwachtingen hooggespannen, want het is precies tien jaar geleden dat de eerste generatie van de Apple Watch verscheen. Bekijk hier alle geruchten over de Apple Watches van 2024.

3. AirPods

In 2021 bracht Apple de AirPods 3 uit en de reguliere oortjes hebben sindsdien geen update meer gehad. Daar komt dit jaar verandering in, want bij het iPhone-event van 2024 verschijnen waarschijnlijk de AirPods 4. Apple brengt de oortjes naar verluidt uit in twee uitvoeringen, één met ruisonderdrukking en één zonder. Hier leggen we uit wat het verschil precies is tussen de twee varianten van de AirPods 4.

4. iPads

Na de release van de iPad Air 2024 en iPad Pro 2024 zien we bij het iPhone-event nóg twee nieuwe iPads. Volgens geruchten kondigt Apple de elfde generatie van de iPad en de zevende generatie van de iPad mini aan tijdens het evenement. Beide toestellen krijgen een krachtige processor, die vermoedelijk ondersteuning hebben voor Apple Intelligence. Lees hier onze verwachtingen voor de nieuwe iPads van dit jaar.

En véél nieuwe software

Bij het iPhone-event van 2024 zal Apple ook meer vertellen over Apple Intelligence, de nieuwe techniek van het bedrijf die werkt met kunstmatige intelligentie. Er komen veel nieuwe AI-functies aan, die we waarschijnlijk terug zullen zien bij de nieuwe iPhones, iPads en Apple Watches van dit jaar. Apple Intelligence komt met iOS 18, iPadOS 18, en macOS Sequoia beschikbaar. Andere grote updates die binnenkort verschijnen zijn watchOS 11 en tvOS 18.

Het iPhone-event van 2024 begint op maandag 9 september om 19.00 uur. De Apple Watches, AirPods en de iPads gaan waarschijnlijk dezelfde avond nog in de voorverkoop, de iPhone volgt vrijdag 13 september. Ben je van plan om binnenkort een nieuw Apple-apparaat te kopen? Wacht dan nog even, want volgende week presenteert Apple nieuwe iPhones, iPads, AirPods én Apple Watches!