Volgens geruchten gaan de oortjes van Apple dit jaar een nieuwe functie krijgen. En dit gaat een van de beste functies ooit worden voor de Airpods!

AirPods krijgen dit jaar een van de beste nieuwe functies ooit

Apple geeft de AirPods regelmatig nieuwe functies. En volgens Bloomberg gaat daar dit jaar nog een functie bij komen. Dit wordt misschien wel een van de beste functies die je op de AirPods gaat zien.

Het is een functie die waarschijnlijk onderdeel gaat worden van iOS 19. Met deze nieuwe functie voor de AirPods kun je voortaan een gesprek voeren met iemand die jouw taal niet spreekt. De Airpods maken hierbij gebruik van de Vertaal-app. Die app heeft dit soort functionaliteit nu al, maar dan gebruik je de iPhone om een gesprek te voeren.

Met de update voor de AirPods hoef je de iPhone er niet meer bij te pakken. De oortjes pikken de gesproken tekst vanzelf op, sturen die door naar de vertaal-app op je iPhone en vervolgens krijg je automatisch de vertaling te horen op je AirPods.

Het is dus nog geen ‘Universal Translator’ die je misschien wel uit Star Trek kent, maar het begin is er. En als Apple dit verder weet te verbeteren kan het misschien wel de beste functie ooit worden voor de AirPods.

Het handige van deze functie is dat je daarmee dan ook heel makkelijk een gesprek kunt voeren in een ander land, zonder dat je taal spreek of de Vertaal-app op je iPhone erbij moet pakken. Het is nog niet bekend hoe snel de vertaling gaat via de oortjes, maar de app is nu al vrij snel met vertalingen. Waarschijnlijk zal de vertaling via de AirPods dan ook behoorlijk vlot zijn.

Meer verbeteringen voor de Vertaal-app

Naast deze nieuwe functie voor de AirPods in iOS 19 is Apple volgens de geruchten ook van plan om de Vertaal-app verder te verbeteren. Het is nog niet bekend wat Apple precies gaat toevoegen, maar op dit moment werken de vertaal-apps van Google en Microsoft net wat beter dan Apple’s variant. Dus er zijn wel wat zaken die iets beter kunnen.

AirPods Pro 3 op komst

Apple komt dit jaar als het goed is ook met nieuwe AirPods Pro 3. Maar die komen pas ergens in het laatste kwartaal van 2025 uit. Het lijkt er daarom op dat deze nieuwe vertaalfunctie ook naar de huidige generatie van de AirPods gaat komen.

Maar welke oortjes dat precies zullen zijn kunnen we niet zeggen. Waarschijnlijk gaan de AirPods Pro 2 en de AirPods 4 (€ 132,66) de functie dan in ieder geval wel krijgen.