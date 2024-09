Apple presenteert AirPods 4 (met deze exclusieve Pro-functie)

Apple heeft de AirPods 4 aangekondigd! De vierde generatie van de oortjes krijgt een nieuwe functie, die eerder exclusief voor de AirPods Pro was. Dit is er nieuw bij de AirPods 4!

AirPods 4 – In het kort

Ruisonderdrukking

Nieuwe H2-chip

Langere batterijduur

Oplaadcase met usb-c-poort

Startprijs van € 199

Ook beschikbaar in goedkopere variant voor € 149

Nu te pre-orderen, 20 september in de winkels

AirPods 4

De AirPods 4 zijn gepresenteerd! Tijdens het iPhone 16-event heeft Apple de nieuwe oortjes aangekondigd, die een aantal toffe features krijgen. Zo zijn de AirPods voorzien van ruisonderdrukking, een functie die voorheen exclusief voor de AirPods Pro was. Verder hebben de oortjes het bekende design van de AirPods 3. Ben je benieuwd naar alle nieuwe functies van de oortjes? Lees dan hier alle veranderingen!

Ruisonderdrukking

Apple heeft de reguliere AirPods voor het eerst voorzien van ruisonderdrukking. Deze functie was tot nu toe exclusief voor de AirPods Pro, maar komt nu dus ook naar de AirPods 4. De vierde generatie van de AirPods beschikt over actieve ruisonderdrukking en de transparantiemodus. Zo kun je zelf bepalen wanneer je achtergrondgeluiden wilt tegenhouden en op welke momenten je juist wel iets wilt meekrijgen van je omgeving.

Met actieve ruisonderdrukking worden achtergrondgeluiden gefilterd door de AirPods 4. Zo hoor je geen lawaai meer in een drukke trein, vliegtuig of andere ruimte en komt de audio beter naar voren in de oortjes. Wil je juist wel meeluisteren met de gesprekken om je heen? Of ben je deelnemer aan het verkeer? Dan schakel je de transparantiemodus in. Het wisselen tussen de luistermodi gaat via de steeltjes van de AirPods.

Bekend design

Bij het ontwerp van de AirPods 4 heeft Apple weinig veranderingen doorgevoerd. De oortjes zien er vrijwel hetzelfde uit als de AirPods 3. We zien de korte steeltjes van de AirPods Pro, maar de siliconen opzetstukjes ontbreken. Het zijn zo de eerste AirPods die wel over ruisonderdrukking beschikken, maar geen siliconen oordopjes hebben.

De AirPods 4 zijn zo een middenweg voor gebruikers die wel ruisonderdrukking willen gebruiken, maar de opzetstukjes van de AirPods Pro niet prettig vinden zitten. Bovendien zijn de AirPods 4 veel goedkoper dan de Pro-modellen, waardoor je niet meer de hoofdprijs hoeft te betalen voor ruisonderdrukking.

Verbeterde oplaadcase

Het ontwerp van de oplaadcase is ook vrijwel ongewijzigd, maar dat geldt niet voor de functies van het doosje. Apple heeft de oplaadcase voorzien van een usb-c-aansluiting, bij de AirPods 2 en 3 is dat nog de Lightning-poort. Ook heeft de case ondersteuning voor MagSafe, waardoor draadloos opladen mogelijk is. Je kunt het doosje dus ook opladen met je Apple Watch-lader.

De oplaadcase van de AirPods 4 heeft ook betere ondersteuning voor ‘Zoek mijn’. Apple heeft verbeterde speakers in de oplaadcase van de oortjes geplaatst, zoals eerder ook bij de AirPods Pro 2 gebeurde. Zo kan het doosje een harder geluid afspelen via de ‘Zoek mijn’-app. Apple maakt het op die manier gemakkelijker om de oortjes weer terug te vinden als je ze even kwijt bent.

Nog meer Pro-functies

De oortjes krijgen er een nieuwe manier van bedienen bij, want je kunt met de AirPods 4 simpelweg ja knikken of nee schudden om antwoord te geven op Siri. Daaraan zien we dat Apple’s spraakassistent veel slimmer is geworden. Met Siri Interactions kun je bijvoorbeeld simpelweg nee schudden als je wordt gebeld, maar niet op wilt nemen. Wel zo handig als je in een ruimte bent, waar je niet hardop kunt praten.

Ook adaptieve audio komt naar de AirPods 4, waarmee de ruisbeheersing automatisch wordt geregeld. In een drukke ruimte wordt meer geluid tegengehouden dan in een rustige ruimte. Met gespreksdetectie wordt je audio vanzelf gedempt als iemand tegen je praat. Deze functies zagen we al bij de AirPods Pro, maar komen nu dus ook naar de reguliere AirPods.

Goedkopere variant

Apple heeft de AirPods dit jaar voor het eerst in twee uitvoeringen uitgebracht. De AirPods 4 beschikken dus over geavanceerde functies als ruisonderdrukking en een verbeterde oplaadcase, maar hebben wel een hogere prijs. Daarnaast heeft Apple de goedkopere AirPods uitgebracht, die je voor veel minder geld krijgt. Deze oortjes lijken vooral op de AirPods 3, zo hebben ze geen ruisonderdrukking.

De oplaadcase van de goedkopere versie beschikt niet over een speaker en kan niet draadloos opladen. Dat zijn functies die je moet missen als je voor de goedkopere AirPods gaat. Bij het ontwerp van de verschillende AirPods 4-varianten zien we geen verschillen, beide uitvoeringen zijn identiek.

Prijzen en release van de AirPods 4

Apple heeft de AirPods 4 op maandag 9 september aangekondigd. De AirPods 4 heb je voor 199 euro in huis, bij de variant zonder ruisonderdrukking is de startprijs 149 euro. Ben je van plan om de AirPods 4 te kopen? Dan hebben we goed nieuws, want de voorverkoop is al begonnen. Als je de oortjes nu bestelt, heb je ze vrijdag 20 september in huis! Bestel de AirPods hier via de pre-order:

AirPods 4

Ook nieuw AirPods Pro en AirPods Max

Naast de lancering van de AirPods 4 heeft Apple ook de nieuwe generatie van de AirPods Max uitgebracht. De koptelefoon is nu beschikbaar met een usb-c-poort, zodat je nog maar één kabel nodig hebt om je AirPods, iPhone, iPad en MacBook op te laden. Bovendien is de AirPods Max in nieuwe kleuren verkrijgbaar.

Je kunt bij de koptelefoon nu kiezen uit wit, crème wit, blauw, oranje en zwart. Wil je de koptelefoon halen? Je kunt de vernieuwde versie van de AirPods Max nu al bestellen, op vrijdag 20 september wordt het toestel dan bij je thuis afgeleverd.

AirPods Max:

Voor de AirPods Pro 2 heeft Apple een reeks nieuwe functies geïntroduceerd. Met gehoorbescherming houden de oortjes te harde geluiden tegen, zodat je de AirPods kunt dragen bij bijvoorbeeld een concert. Wil je jouw gehoor testen? Ook dat is straks mogelijk met de AirPods Pro 2. Beide functies komen met iOS 18 naar de AirPods Pro 2.

