Je AirPods updaten gaat het beste op deze manier (volgens Apple)

Apple werkt jouw AirPods geregeld automatisch bij met nieuwe firmware, maar geeft nu instructies om updates handmatig uit te voeren.

Wanneer Apple nieuwe firmware uitbrengt voor je AirPods, moest je tot nog toe afwachten tot die daadwerkelijk geïnstalleerd werd. Je kon niets doen om het proces te forceren of te versnellen. Daar is nu eindelijk iets in veranderd.

Apple heeft de supportpagina voor de firmware van AirPods bijgewerkt en geeft voor het eerst stapsgewijze instructies voor het updaten. Volg deze zes stappen om de firmware van je AirPods en AirPods Pro bij te werken:

Zorg ervoor dat je AirPods binnen Bluetooth-bereik van je iPhone, iPad of Mac met wifi zijn; Stop je AirPods in de oplaadcase en sluit het deksel; Sluit de oplaadcase aan op een oplader; Houd het deksel van de oplaadcase dicht en wacht minimaal 30 minuten; Open het deksel van de oplaadcase om je AirPods weer te verbinden met je iPhone, iPad of Mac; Controleer de firmware-versie.

Apple geeft aan dat als je de firmware nog steeds niet kunt bijwerken, je je AirPods moet resetten en het dan opnieuw moet proberen.

Heb je de AirPods Max, dan heeft Apple een iets anders stappenplan voor je:

Zorg ervoor dat je AirPods Max binnen Bluetooth-bereik van je iPhone, iPad of Mac met wifi is;

Stop de oplaadkabel rechtsonder in de koptelefoon en sluit aan op een oplader;

Wacht minimaal 30 minuten;

Verbind je AirPods Max weer met je iPhone, iPad of Mac;

Controleer de firmware-versie.

Er verandert in principe niets aan de manier waarop Apple de firmware-updates op je AirPods installeert. Voor de meeste gebruikers gebeurt het nog steeds automatisch en op de achtergrond. Maar tot vandaag was dat de enige ‘officiële’ optie. Nu kun je in elk geval zelf een update starten wanneer er weer nieuwe AirPods-firmware is uitgebracht.